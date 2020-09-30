У Тернополі хаос як політика розвитку

Усі тернополяни 10 років спостерігають за нищенням життєвого простору міста. Цій рух дикої забудови набрав загрозливого розмаху для людей. Забираються майданчики, зелени насадження, газони. Встановлюються споруди, які паплюжать Тернопіль як обласний центр, місце комфортного проживання.

Продовжується насичення багатоповерхівками центральної частини міста та район ринку. Це призведе ще до більшої проблеми транспортного сполучення. Ситуація транспортного колапсу утворилася саме за рахунок ущільнення забудов у супереч будівельних нормативів.

Був період коли п. Надал казав що наведе лад з тими будами, але їх стає усе більше. Це перетворило місто у дикий ярмарок.

Вважаю, що це не просто хаос, то злочин проти громади. Його негативні наслідки будуть тривати покоління.

Коли зараз дивишся на передвиборчі гасла людей, які 10 років були при владі, і саме вони протягували земельні рішення у наслідок яких зникали десятки гектарів парків, скверів, газонів, велися забудови з порушенням законів України, стає моторошно – як люді продають свою совість , людську гідність. При тому вони знову хочуть бути пр. владі, що би надалі ще більше «любити» рідне місто.

Надаю фото останніх шедеврів розвитку міста.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь

28.09.2020р.