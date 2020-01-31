Український телевізор – дуже страшна річ, – Володимир Гевко

Він продовжує працювати навіть тоді, коли його вимкнути і винести з хати взагалі.

Від українського телевізора неможливо сховатись. Якщо ви взагалі не дивитись телевізор і не маєте його вдома фізично – це ще зовсім не означає, що ви не потрапляєте під його вплив і він не має вас.

Пам’ятаєте початок казки про Снігову королеву? Де тролі підняли високо над землею викривлене дзеркало і розбили і воно розлетілось тисячами скалок на світу? Так само щодня телевізійні канали піднімають величезне лобійоване дзеркало медіафігні і розбивають, щоб скалки летіли у ютуб і фейсбук.

Шкода українського телевізора не тільки у тому, що там показують, а в тому, що це дуже потужний генератор керованих медіа потоків, які не обмежуються сигналом антени. Вони дуже легко оцифровуються і мігрують далі в ютубчики, які ви із радістю дивитесь та у соцмережі, де ви із радістю сидите.

Телевізійним контентом просочений наскрізь український медіа-простір, де б він не був. Ті, хто дивляться телевізор – сидять на диванах і дивляться. А ті, хто не дивляться – в курсі новорічних промов президента, повернення Шустера, тупих жартів кварталу і пісеньок хору верьовки. Найактивніші учасники холіварів і обурень з приводу чергової тупої херні, котру показали по тв – ті, хто не дивляться телевізор. Величезна частина проблем і дискурсів, котра обговорюється у поточому фейсбуці – піднята телевізорами.

Телевізійна імперія – найпотужніше середовище із командами власного продакшену, маркетингу, операторів і журналістів справді найвищого ґатунку. Усі найкваліфікованіші – там. По ютуб-каналах тусять або найбільш принципові, або ті, хто там не прижився і вони навіть приблизно не можуть конкурувати із Великим Цехом.

Більша половина українського ютуба і українського фейсбуку – це український телевізор.

Не перемикайтесь.

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