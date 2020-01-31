15:31 | 31.01.2020
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Новини Тернополя 

У березні на Тернопільщині висадять 300 тисяч саджанців дерев

Irena 3 Views Прокоментуй!

Триста тисяч саджанців планують висадити на Тернопільщині 20-го березня. Цією ініціативою в області підтримають всеукраїнський екопроєкт “Озеленення України”. 

  За словами ініціатора проєкту Сергія Гайдайчука, всього у цей день в Україні хочуть висадити понад 1 000 000 дерев і встановити рекорд України: “Мета проєкту дуже проста. Перше, це зробити вклад у відновлення екосистем України, у першу чергу. Потім планети, на другому етапі.

Для того, щоб в Україні висадити один мільйон дерев потрібно близько 10 тисяч волонтерів. Будуть приймати участь, як лісництва, так і бізнес, органи місцевого самоврядування, медіа, селебретіс. Більшу частину саджанців будуть давати лісництва. Ті дерева, які трішки більші, які будуть висаджувати на алеях, у міських парках фінансуватимуть бізнесменами. 

Три з половиною мільйони дерев на Тернопільщині планують висадити впродовж року. 1 мільйон 200 тисяч саджанців дубів звичайних, 160 тисяч дубів червоних. А також клени, сосни та модрину. 

 

 

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