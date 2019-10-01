Повстанський шлях до перемоги станичної села Великі Вікнини,  що на Тернопільщині, – Лукії Павлюк «Чайки»

На початку вересня 1943 року в селі Великі Вікнини, що на Тернопільщині, під керівництвом інструкторів ОУН, розпочали проводити навчальні заняття серед місцевих дівчат-добровольців. Для них поверхнево провели декілька військових занять, а більше звернули увагу на проведення навчання медичної допомоги та на підготовку зв’язкових посланців. А саме, як виходити на контакт в кожному селі з звязковими ОУН. Тому у неділю, вже після обіду патріотично настроєні дівчата збиралися на такі військові заняття. Їх об’єднувала спільна ідея боротьби за незалежну Україну і всі вони хотіли навчитися надавати першу медичну допомогу та бути зв’язковими УПА. А керував цим процесом Ковалишин Трифон Андрійович.

КОВАЛИШИН ТРИФОН АНДРІЙОВИЧ народився в селі Великі Вікнини (тепер Збаразький район Тернопільської області) у 1915 році. Освіта чотири класи, член ОУН з 1937 року. Навесні 1941 року призвали в радянську армію. У липні 1941 року потрапив у німецький полон. Перебуваючи у концтаборі в Польщі втікає з групою полонених. Під час втечі був поранений. У січні 1942 року добрався до домівки. У 1943 році вступив в УПА. Формував бойові групи. Під час бойових дій з окупаційною владою був вбитий у липні 1945 року.

Протягом одного місяця на навчання прибули місцеві активістки ОУН, а саме:

БОНДАРЧУК ПОЛІНА КСЕНОФОНІВНА псевдо «Пташка», 1926 року народження, село Великі Вікнини. Член ОУН з 1943 року. Заарештована 06.03. 1946 року Вишнівецьким РВ НКВС. Засуджена 11.05.1946 року ВТ військ МВС у Тернопільській на 10 років ВТТ із конфіскацією майна. Звільнена 23.10.1954 року.

ГОРОШКО МАРІЯ АВТОНОМІВНА псевдо «Галя» 1926 року народження, село Великі Вікнини. Член ОУН з 1943 року, зв’язкова. Заарештована07.03.1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1046 року ВТ військ МВС у Тернопільській області на 10 років ВТТ із конфіскацією майна та 5 років позбавлення прав. Покарання відбувала у місті Норільську (Росія). Звільнена 18 лютого 1954 року.

ДУБОВА ІРИНА ДМИТРІВНА, псевдо «МАРІЯ» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 22 лютого 1955 року.

ДУБОВА ОЛЬГА РОМАНІВНА псевдо «ТИХА», народилася 1922 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Покарання відбувала у Воркуті . Звільнена 22 вересня 1954 року.

ДУБОВА ФЕОДОТІЯ КЛИМІВНА псевдо «СВІТЛА» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член Юнацтва ОУН, зв’язкова. Заарештована 08 лютого 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 31 серпня 1945 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 20 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 24 серпня 1954 року

ЗВАРУН ВАЛЕНТИНА КУЗЬМІВНА псевдо «СУНИЧКА» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 22 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 01 квітня 1955 року.

ІЛЯШЕНКО ХРИСТИНА МИРОНІВНА псевдо «МАЛИНА» народилася у 1926 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 29 вересня 1948 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 листопада 1948 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 8 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 12 грудня 1956 року.

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА псевдо «СМЕРІЧКА» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 22 лютого 1955 року.

КОЗАК АФАНАСІЯ ІВАНІВНА ДУБОВА псевдо «БЕРІЗКА» народилася 1923 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 26 травня 1950 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 18 листопада 1950 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 25 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 27 липня 1955 року.

КУШНІРУК ФЕОДОСІЯ ГРИГОРІВНА, псевдо «ОЛЕНА» народилася 1925 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 24 лютого 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 24-25 вересня 1945 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Втекла після вироку з Кременецької тюрми. Доля невідома.

ЛІБЕРНА ЄВДОКІЯ САВІВНА псевдо «КАТЯ» народилася 1925 році в селі Малі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 20 лютого 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Звільнена 22 серпня 1945 року.

НАЗАРУК ХРИСТИНА МИРОНІВНА псевдо «БІЛКА» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 13 вересня 1948 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 листопада 1948 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 18 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 07 лютого 1956 року.

НЕЧИПОРУК ГАННА АНАСТАСІЇВНА, псевдо «ОРИСЯ» народилася 1921 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 22 серпня 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 15 жовтня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 13 жовтня 1954 року.

ПАВЛЮК ЛУКІЯ НИКАНОРІВНА псевдо «СВІТЛА», «ЧАЙКА» народилася 1923 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова, станична. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 10 квітня 1956 року.

ПОЛІЩУК ВАСИЛИНА СПИРІДОНІВНА, псевдо «ВЕСЕЛКА» народилася 1927 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 18 лютого 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 24-15 вересня 1945 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Втікла з Кременецької тюрми. Доля невідома.

ФУРСИК ЄФРОСИНІЯ АРХИПІВНА псевдо «БАРВІНОК» народилася 1926 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 29 вересня 1948 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 25 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 06 травня 1956 року.

ШВЕД ОЛЬГА ФЕДОРІВНА ДУБОВА, псевдо «ВІРА» народилася 1921 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 19 березня 1945 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 17 вересня 1945 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 07 вересня 1954 року.

ШИМКО СОФІЯ ЙОНІВНА псевдо «ЛІСОВА» народилася 1923 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 30 січня 1946 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 13 травня 1946 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 25 вересня 1955 року.

ЯНСОНЕ МАРІЯ МАРКІЯНІВНА, псевдо «ОДАРКА» народилася 1926 році в селі Великі Вікнини, член ОУН, зв’язкова. Заарештована 05 грудня 1948 року Великодедеркальським РВ НКДБ. Засуджена 02 лютого 1949 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТГ та 5 років позбавлення прав. Звільнена 25 травня 1956 року.

З приходом радянських військ у кінці лютого 1944 року, псевдо «Світла» Павлюк Лукія була призначена в рідному селі Великі Вікнини станичною. Після призначення отримала нову кличку «ЧАЙКА». Обов’язки станичної були дуже різноманітні; це передача інформації. Цю роботу виконували в селі зв’язкові, а їх було вісім і чотири резервісти. Це були дівчата, які могли викликати найменші підозріння. Така інформація передавалася написаною на папері, що був скручений у рулончик і запечатана сургучем. Такий малий розмір інформації давав можливість зв’язковому при затриманні швидко проковтнути цю оонівську естафету. Таку листівку називали грипсом. Ці відомості передавали від станичного до станичного, тобто з одного села до іншого. Діяли зв’язкові бездоганно, надійно і швидко. Кожна зв’язкова села Великі Вікнини були закріплені за одинадцятьма селами, тобто передавали грипси одинадцятьом станичним. Зв’язкові знали тільки клички станичних. Зв’язкові передавали грипси через закріплену явочну хату. Також вони мало знали про членів ОУН. Їх цікавість заохочували, але тільки про діяльність ворогів. А про своїх треба було знати як найменше, щоб у випадку провалу і не можливості витримати страшні кагебіські тортури не провалити організацію ОУН. А найбільш цікавими звязковими займалося СБ ОУН. Ці хлопці вміли викрити ворога . За всі роки кагебістам вдалося арештувати багато зв’язкових села Великі Вікнини. До 1950 року були заарештовані всі зв’язкові села. Кожного року когось заарештовували. Кільце зв’язку випадало, але через короткий час ланцюжок знову з’єднувався, появлялися нові люди. Адже «ЧАЙКА» добре знала свої обов’язки. За роки її діяльності в ОУН кагебістам ні разу не вдалося накрити всю систему зв’язку в селі Великі Вікнини. У її обов’язки входило зустрічати боївки УПА , що йшли згідно бойових операцій. Вояки йшли у супроводі зв’язкових, що проводили їх від села до села. Коли така лоївка вояків приходила в населений пункт, то станичний мав забезпечити їх всім необхідним, надати забезпечене місце відпочинку та харчі з бойового повстанського фонду. Також при необхідності видати одяг чи взуття, продукти харчування та навіть зброю і ознайомити новоприбулих з військовою ситуацією у навколишніх селах. А у цей час 1944-1945 роках з Волині масово по Вікнинських лісах проходили повстанські загони на Станіславщину (Івано-Франківщину).

Також у своєму селі «ЧАЙКА» вела роз’яснюючу роботу серед місцевих людей. Поширювала часто листівки. Станична активно співпрацювала у 1945 році з Вікнинським головою сільської ради. Але ця робота була для неї дуже небезпечна. Вже у 1945 році в селі розпочали активно працювати місцеві стрибки під керівництвом енкаведистів з Великих Дедеркал. Вони масово почали агітувати місцеве населення в сексти.

Початок червня 1944 року. Це був вечір 14 червня. З Катеринобурга прибула зв’язкова «Колосок» і передала грипс. Там повідомлялося що 16 червня через їхнє село Великі Вікнини буде проходити боївка в кількості більше двадцяти вояків УПА, загін під керівництвом «Кореня» і прямуватимуть до села Бодаки де мають заночувати.

(ПРОДОВЖЕННЯ БУДЕ)

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ