Лікарі врятували хлопчика, який мало не втопився у тернопільському аквапарку

Ввечері 8 травня у тернопільському аквапарку «Алігатор» без свідомості з води витягли хлопчика 2011 року народження. Він мало не втопився, залишившись без нагляду.

Як повідомили в прес-службі головного управління національної поліції в Тернопільській області, поки тато ходив продовжувати плату за користування басейном, його син, залишившись наодинці, перейшов з дитячого у дорослий басейн. Почав тонути. Його витягнули в важкому стані, але лікарі встигли реанімувати хлопчика.