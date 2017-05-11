Лікарі врятували хлопчика, який мало не втопився у тернопільському аквапарку
Ввечері 8 травня у тернопільському аквапарку «Алігатор» без свідомості з води витягли хлопчика 2011 року народження. Він мало не втопився, залишившись без нагляду.
Як повідомили в прес-службі головного управління національної поліції в Тернопільській області, поки тато ходив продовжувати плату за користування басейном, його син, залишившись наодинці, перейшов з дитячого у дорослий басейн. Почав тонути. Його витягнули в важкому стані, але лікарі встигли реанімувати хлопчика.
3 thoughts on “Лікарі врятували хлопчика, який мало не втопився у тернопільському аквапарку”
Інформація не відповідає дійсності, оскільки домедичну допомогу надавали саме відвідувачі аквапарку, які і врятували хлопчика, а не лікарі. Потерпілий вже перебував у стані клінічної смерті, і у воді його випадкого побачив 12-річний хлопчик, який і покликав на допомогу.
Ви були на місці події?
Чому ні в одній статті не згадується жіночка, яка і реанімувала хлопчика,а не медики які приїхали,правильно надана перша допомога і врятувала вашу дитину! в цьому випадку винні тільки батьки які не догледіли свого П’ЯТИРІЧНОГО ХЛОПЧИКА. Що це за постановка питання, батько вийшов і залишив хлопчика, то хто мав його там бавити персонал???????Чи ви може наймали няньку??? Яка не догледіла! Шановні батьки не шукайте винних в цьому, в цьому винні тільки ВИ!Краще подякуйте всім хто врятував вашу дитину!!!А взагалі впаяти батькам адмістративку і на тому станеться, щоб знали як залишати П’ЯТИРІЧНУ ДИТИНУ САМУ!Слава Богу, що дитина залишилася жива!!!