Радянська влада хотіла показати всім, що народ Західної України сам проситься в Сибір

1947 рік. КОМПАРТІЯ ПРОВОДИТЬ АКЦІЮ ОБМАНУ ЛЮДЕЙ

ФАКТИ БЕЗ КОМЕНТАРІВ

Міністерству Внутрішніх Справ Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал-лейтенанту Строкату

ЗАЯВА Тернопільська область Вишневецький район села Бодаки і Манево

Доносимо до відома МВС УРСР, що села Бодаки і Манево бажають пересилитися в східні області Сибіру на нові оселі. Причини переселення –густота населення, на одну людину припадає пересічно 0,75 сотих гектара землі. По друге, дуже розповсюджені банди УПА, ОУН, СБ і найбільше переховуються в Бодаках, Маневі і Чайчино. Під натиском великого терору банд населення не може видати зовсім органам Радянської влади бандитські сховища. Отож населення сіл Бодаки і Манево вирішили просити МВС УРСР генерал-лейтенанта Строката пересилити ці села в Акмолинську область або в Красноярський край для вільної праці в колгоспах. Коли взяти дані на 67832 душ, що налічується в Вишневецькому районі 27 чоловік у колгоспі і то стоїть гарнізон МВС у будинку колгоспу для охорони. Не відкажіть нашої просьби, очікуємо відомості якнайшвидше. На зібранні присвяченому переселенню, обрали уполномочених від Бодак – Тисчук Яков Іванович, волохата Аліксандра Яковлівна, шандрук Ігнатій Григорович, від Меніво – Бойко Юхим Петрович, Шляпский Володимир, Горошко Марія Сибастіянівна. Ці уполномочені повинні подивитись, оглянути землі назначені урядом в областях Сибіру та за згодою МВС УРСР евакуюватися в цілому 2500 душ людей, 220 пар коней, 503 корови, 400 овець 200 штук іншої худоби та увесь інвентар сіл (господарський). Заява прийнята на мітингу, присвяченому переселенню одночасно. За Бодаки Голова с/р Рижанський Волохата А., Тимчук, Шандрук За Маніво. Горошко, Бойко Е.Е. Секретар с/с Шляпський

План переселення

Уповноважені села Бодаки і Манево постановили прийняти план вагонів для перевезення двох сіл з людьми, худобою та інвентарем. 3 ешелони по 70 вагонів -210 вагонів Назва вагонів Пасажирських 5 Пульманівських 182 Площадок 43

Коли МВС УРСР погодиться прийняти від наших сіл худобу, машини, зерно, та інвентар на державний склад, а нам взамін дати на місці переселення все це котре буде здане. Тоді нам старчить один ешелон, 5 вагонів пасажирських 65 вагонів пульманських. Коли допоможе нам Батьківщина, так ми надіємося бути на місці переселення в жовтні місяці 1947 року. Будинки, які залишима можна передати державі за це переселення та перевезення. Наші погляди щодо переселення кончоні. Очікуємо інформацію та наказу генерал-лейтенента МВС УРСР Строката.

За Маніво Голова с/перес комісії Горошко За Бодаки Голова с/перес комісії Тимчук 16.05.1947 року

Олег Кривокульський смт Вишнівець