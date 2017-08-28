Новий фонтан за 3,5 мільйони у парку Національного відродження Тернополя — фото

Вчора ввечері, одразу після виступу народного артиста Степана Гіги, на оновленому «Співочому полі Тернополя» у парку Національного відродження відкрили пішохідний фонтан «Олімпіада».

Водограй почали будувати ще у 80-их, завершили ж днями. Прилеглу територію довкола фонтану встелили бруківкою – замість старого асфальту. Тепер є нові лавки та освітлення. З приймачів на стовпах лунає українська музика. У міській раді витратили на це 3,5 млн. грн.

Перше враження: дещо моторошно від вигляду плит фонтану, аж надто вони схожі на надмогильні.

Реконструювали і дещо змінили й Співоче поле…