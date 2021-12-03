Тернопільська служба автомобільних доріг придбає нову Toyota за мільйон

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала договір із ТОВ «Кристал Моторс» на закупівлю легкового автомобіля Toyota Camry Prestige 2021 року випуску за 984,1 тис. грн.

Технічні вимоги до закупівлі авто були прописані чітко під нову Toyota Camry Prestige. Замовник вказав не лише обов’язковий рік випуску, але й країну виробника «Японія», а також те, що декор інтер’єру має бути «tiger-eye», а комплекс систем активної безпеки «Toyota Safety Sense».

Ціна на дану модель, на офіційному сайті дилера стартує від 904 тис. грн. За своєю комплектацією автомобіль Toyota Camry Prestige включає в себе: датчик освітлення, протитуманні фари, шкіряне оздоблення салону, круїз-контроль, систему безключового доступу до авто й запуску двигуна Smart Entry and Start, іонізатор повітря Nanoe.

За даними порталу YouControl, на балансі Служби автомобільних доріг Тернопільської області перебуває 12 автомобілів. Найновішими є Mitsubishi Eclipse Cross 2021 р.в., Skoda Kodiaq та Skoda Octavia і Renault Duster 2020 р.в.

А голова САД Тернопільської області Микола Довгошия, за даними його декларації, їздить на Lexus ES300H 2015 р.в. Автомобіль належить його дружині, а він безкоштовно користується.

Участь у торгах, окрім переможця брало ще ТОВ «Автоконцеп», з ціновою пропозицією дорожчою лише на 1 тис. грн.

ТОВ «Кристас Моторс» зареєстроване 2008 року у селі Великі Гаї (Тернопільська область). Власником товариства є хмельничанин Михайло Гвоздьов, якому також належить ще низка фірм з продажу автомобілів в Хмельницькому та Вінниці.