До чого договорилися заступник Міністр охорони здоров’я з Тернопільським ректором

Відбулася зустріч заступника Міністра охорони здоров’я України Ірини Микичак зі ректоратом ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Заступник очільника Міністерства охорони здоров’я України провела робочу зустріч з ректором ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Михайлом Кордою та керівництвом ОДА та УОЗ, де йшлося про пріоритетні напрямки роботи міністерства та налагодження спільної роботи у сфері розвитку вищої медичної освіти.

Наголошено на тому, нововведення у медичній освіті повинні бути адаптовані не лише на світову практику навчання майбутніх медиків, а й до сприятливих умов як у навчанні, так і у медичній практиці.

Ірина Микичак висловилася про те, що МОЗ відомі більшість тих нагальних питань, які потребують вирішення у медосвіті в регіонах.

І рішення однозначно будуть, ми спільно повинні шукати шляхи їх імплементації – відзначила вона.

Світлана Гуменна, прес-служба УОЗ