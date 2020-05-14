10 порад, як бути справжнім другом, дав священник із Тернополя Ярослав Шевчук

Як стати справжнім другом? Як навчитися дружити? Комусь потрібно мати велике оточення, а комусь буде достатньо одного-єдиного друга чи подруги. Бог створив нас різними, але дав поради як правильно товаришувати, які є записані у Святому Письмі. Якщо кількість ваших підписників у Facebook i Instagram є занадто великою, не спішіть робити ревізію цього списоку, можливо, серед них варто пошукати справжнього друга? – о. Ярослав Шевчук.

Отець Ярослав Шевчук є випускником Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Навчався у Папському Салезіанському університеті Рима. Був сотрудником Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя. Є заступником голови комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської ахриєпархії, капеланом Пласту та засновником Школи християнського аніматора.