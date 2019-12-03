Люди б’ють на сполох: через помилки команди попереднього голови ОДА та його заступника Валова взірцева Трибухівська ОТГ визнана “неперспективною”

За три роки Трибухівська об’єднана територіальна громада стала однією із найуспішніших в області, реалізувавши десятки масштабних проектів та піднявши на новий рівень життя місцевих мешканців.

На порозі – відкриття ЦНАПу та чергові вибори, адже ще одне село виявило бажання піти під крило громади. Однак сьогодні Трибухівська ОТГ опинилися на краю прірви через “новий”, але ще розроблений командою попереднього голови ОДА Степана Барни, Перспективний план формування територій громад Тернопільської області. Цей документ нажив слави геть не «перспективного», а силоміць нав’язаного.

Актив громади каже, на розвиток за три роки витратили величезні кошти, налагодили транспортне сполучення, інфраструктуру, соціальну сферу, а тепер все це намагаються перекреслити новим перспективним планом, про який влада навіть не проінформувала. Сьогодні люди вимагають покарати тих, хто новим поділом територій хоче перекреслити старання Трибухівської ОТГ, адже, за їхніми словами, це – порушення принципу добровільності об’єднання.

– Новий поділ оголосили, але ми добре розуміємо, що його не робив новопризначений голова Тернопільської ОДА. Це – справа рук старої команди – попереднього очільника та його заступників, зокрема Олега Валова, , – пояснює аграрій, Герой України Петро Гадз, податки підприємств якого становлять більше 60 % бюджету Трибухівської ОТГ. – Так, можливо щось в області справді не так поділено. Можливо, не враховані ті чи інші інтереси. Можливо, ця реформа відбувалася дуже довго, а треба було її реалізувати швидко – упродовж року. Сісти, обговорити з депутатським корпусом обласної ради, з активістами. Варто було виїхати на місця, зібрати районні ради й пояснити, яким буде розподіл. Коли господар робить ремонт в оселі, він добре планує свій бюджет. А буває, що прорахувався, ремонту не завершив, бо грошей не стало, запаси закінчилися, а в хаті тоді – безлад. Так само і з реформою децентралізації в Тернопільській області. Хто робить швидко, у того все виходить, та ще й залишаються ресурси. Ідея, звісно, була розумна. Намагалися зробити так, аби люди, які заробляють, свою дохідну частину розумно та ефективно витрачали в громаді, рахували кожну копійку, сплачували всі податки, залучали новий бізнес, створювали робочі місця та наповнювали бюджет. Це дає змогу розвивати соціальну сферу, будувати школи, будинки культури, ремонтували дороги, слідкувати за якість та ефективно рахувати кожну копійку.

Голова Трибухівської громади Олег Ковдрин каже, ОТГ не порушує жодних умов реформи децентралізації, сама себе забезпечує й стрімко розвивається, а тому ні найменших причин для її ліквідації немає.

– Ми провели громадські слухання, на яких усі одноголосно вирішили, що Трибухівська об’єднана територіальна громада буде. Населення нашої громади – 5400 осіб, а вже 22 грудня будуть чергові вибори, бо до нас вирішило приєднатися село Цвітова. Загалом, в громаді буде понад 6000 населення. Дітей в ОТГ – більше 500, є агроколедж, а також багато майданчиків для створення бізнесу. У перший рік об’єднання дохідна частина становила – 8 мільйонів, у 2018 році – 12 мільйонів, а за 9 місяців 2019 року – вже 18 мільйонів. Ми бачимо стрімку динаміку, а тому Трибухівська громада має надалі працювати на благо місцевих мешканців. Заступник голови ОДА Валов жодного разу в нашій громаді не був, то, звісно, про досягнення йому нічого невідомо. А найобразливіше те, що про новий план громаду ніхто і не збирався повідомляти. Одного дня ми могли просто прокинутися невідомо де. Новий перспективний план – травма для людей, ми вимагаємо, аби ті, хто так непрофесійно підійшов до його створення, порушивши законодавство, поніс правову відповідальність, – зазначає Олег Ковдрин.

Секретар Трибухівської сільської ради Любов Поселюжна додає, від часу заснування громади освіта та соціальна сфера вийшла на якісно новий рівень.

– Коли освітньою сферою займався район, був безлад. Сьогодні ми маємо молоду та перспективну команду, яка за 3 роки все поставила на свої місця. Якщо раніше у школах харчувалися 70 дітей, то сьогодні ця цифра збільшилася до 300. Ми повністю змінили підхід до освіти, й соціальної сфери. Модернізували школи, пишемо акти обстеження сімей й надаємо матеріальну допомогу усім, хто цього дійсно потребує, – каже Любов Поселюжна.

Актив Трибухівської ОТГ додає, за три роки громада показала приклад згуртованості, наполегливої колективної роботи, законослухняної, вклала у розвиток мільйони гривень. Люди кажуть, не дадуть насильницькими методами зруйнувати все створене, бо лише після об’єднання відчули на практиці 5 статтю Конституції України, яка стверджує, що джерелом влади є народ.

– Трибухівська громада просить підтримки у нового голови Тернопільської ОДА Ігор Сопеля, щоб він переглянув новий поділ громад, а також адміністративного поділу нових районів-повітів, – додає Петро Гадз. – Зокрема, вивчити досвід Львівської та Івано-Франківської областей, які пішли шляхом історичних традицій, адже вся інфраструктура західної України була побудована при Австро-Угорській імперії – дороги, мости, залізниця, вокзали тощо. У нашому краї історично так склалося, що доречно створити шість районів-повітів для подальшої перспективи розвитку області. Тільки один приклад: якщо Монастирський район не увійде у Бучацький повіт, то за планом Барни-Валова жителям Коропця доведеться доїжджати у свій новий райцентр Бережани або через Монастириська-Підгайці, або взагалі через івано-франківську Тисменицю.