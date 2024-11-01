Майже 20% добровольців на службу в Сили оборони — жінки

Минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

Хто серед кандидатів?

🔹 Чоловіки: 81%

🔹 Жінки: 19%

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

🔒 Конфіденційність

Рекрутери надають консультації без видачі повісток.

📍 Деталі та адреси центрів рекрутингу на сайті: recruiting.mod.gov.ua

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