Майже 20% добровольців на службу в Сили оборони — жінки
Минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.
Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.
Хто серед кандидатів?
🔹 Чоловіки: 81%
🔹 Жінки: 19%
Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.
🔒 Конфіденційність
Рекрутери надають консультації без видачі повісток.
📍 Деталі та адреси центрів рекрутингу на сайті: recruiting.mod.gov.ua