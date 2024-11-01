Мешканець Херсонщини влаштував масштабну автотрощу на Тернопільщині

Кримінальне провадження щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 липня, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту скерували до суду.

Нагадаємо, що на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, неподалік села Кам’янки, зіткнулося шість транспортних засобів. За попередньою інформацією, водій автомобіля Man tgx, який рухався із напівпричепом, не був уважним і не вчасно помітив, що попереду на його смузі стоїть колона автотранспорту.

Як наслідок – вантажівка не встигла вчасно загальмувати і протаранила Kia sportage. У результаті удару KIA зіткнувся із задньою лівою частиною автобуса «VANHOOL-ACRON» в якому перебувало 45 пасажирів. Далі кросовер викинуло на смугу зустрічного руху, де він протаранив Citroen CJ-40.

Проте й після удару сідловий тягач MAN не зміг загальмувати й допустив зіткнення ще й з автобусом Van hool acron та автівками IVECO 70C18 й Renault duster. У результаті автотрощі до лікарні з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості потрапили матір та її неповнолітня донька.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 (у порушенні правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Зібравши достатньо доказів, провадження щодо водія автомобіля Man tgx працівники поліції скерували до суду. За скоєне 61-річному жителю Херсонської області загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.