Мільйон продуктових наборів: На Тернопільщині працює Координаційний штаб підтримки ЗСУ

Продукти з тривалим терміном зберігання для незахищених верств у зонах бойових дій збирає на Тернопільщині Координаційний штаб підтримки ЗСУ. На меті штабу разом з Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством соціальної політики України зібрати мільйон продуктових наборів, про це заявив народний депутат України Іван Чайківський https://www.facebook.com/I.Chaykivskyy.

Штаб створено на базі Тернопільського м’ясокомбінату (вул. Промислова, 1, село Острів, Великоберезовицька громада), тут же працюють склади для прийому продуктів, їх фасування та навантаження для централізованої відправки. Контактні номери оперативних чергових, які працюють з 8 до 20 год: 0504375070, 0952683229, 0676785913, 0676785916. Долучатися закликають кожного свідомого українця. Допомогти можна у такий спосіб:

-Зібрати продукти з тривалим терміном зберігання та привезти у штаб.

-Зібрати необхідне і повідомити у штаб за телефонами, якщо не маєте чим доправити.

–Зголоситися водіям із власним транспортом, щоб стати волонтером – забирати зібрані продукти і привозити у штаб.

Орієнтовний перелік продуктів:

Крупи різні. Пластівці усіх видів. Готові сухі сніданки. Макаронні вироби. Консервація:

– м’ясна;

– м’ясо-рослинна;

– рослинна.

Цукор. Згущене молоко. Олія. Печиво фасоване різне. Пакети для фасування.

Про проведену роботу та зібрані продукти звітують щоденно на сторінках нардепа та штабу https://www.facebook.com/shtab.dopomoha.zsu.ternopillya/.

















