“Ми готові вже зараз починати процес оформлення документів”: митрополит ПЦУ Нестор про Почаївську лавру

Синод Православної церкви України створив релігійну організацію “Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви” (ПЦУ) в Почаївській лаврі, яку зараз орендує УПЦ МП. Це рішення з відповідним пакетом документів подають на реєстрацію у Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. Про це Суспільному розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

За його словами, діють за такою ж схемою, як відбувалась передача Києво-Печерської Лаври.

“Звичайно, що це не означає, що відразу ж після цього рішення всі приміщення монастиря “Cвято-Успенська Почаївська Лавра” перейдуть з московського патріархату в Православну церкву України. Але це рішення означає, що ми декларуємо на те, що ми в цьому процесі беремо участь. І ми не просто чекаємо, що нам запропонують щось, але ми готові вже зараз починати процес оформлення документів”.

Почаївська лавра. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, за рішення Синоду, митрополита Нестора призначено священноархімандритом Почаївскої Лаври.

“За діючою сьогодні традицією, всі монастирі, які знаходяться на території єпархії, напряму підпорядковуються місцевому єпископу. І, відповідно, він є ніби настоятелем всіх монастирів або священноархімандритом всіх монастирів. В даному випадку, поняття священноархімандрита не означає, що я буду безпосередньо знаходитися в Лаврі, навіть коли буде Лавра передана нам. Там буде знаходитися намісник, який буде звершувати безпосереднє керування монастирем”, – розповів митрополит Нестор.

Також митрополит Нестор розповів, що буде з монастирем та самими ченцями у разі, якщо Почаївську Лавру передадуть у користування Православній церкві України. Він каже, що на території Лаври поки не був та з тамтешніми монахами не спілкувався.

“Я очікую, що велика частина братії залишиться навіть, коли ті, хто проросійські, будуть з Почаївської лаври виселені. Оце рішення, що було прийнято і, відповідно, заснований монастир, і за мною затверджена посада священноархімандрита Лаври, буде давати мені якісь підстави спілкуватися з цією братією. Раніше я міг говорити як приватна особа, але тепер я можу з ними говорити і їм пропонувати залишитися, молитися, спасатися. Тобто, зараз це вже в зовсім іншому статусі можна буде це питання піднімати”.

Митрополит ПЦУ Нестор. Суспільне Тернопіль

За словами митрополита очікують, що їхнє питання у державній службі розглянуть протягом місяця. Щодо можливості користування Почаївською Лаврою греко-католицькою церквою, Нестор прокоментував так:

“Моя особиста позиція, що Почаївська лавра повинна стати такою ж загальною святинею, як знайома всім Зарваниця. Тобто, вона належить греко-католицькій церкві, але коли православні священники з парафіянами приїжджають, як паломники, вони мають право там молитися”.