16:35 | 16.06.2023
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На автобусному маршруті №27 у вихідні буде збільшено кількість транспорту

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Враховуючи звернення мешканців, у Тернополі збільшено кількість автобусів на маршрутів №27 «Обласна психоневрологічна лікарня – вул. Василя Симоненка» у вихідні.

Отож, з 17 червня у вихідні на маршруті працюватиме чотири одиниць транспорту і скорочується інтервал очікування на транспорт. Автобус здійснюватиме рух відповідно до затвердженого маршруту.

Кожен другий автобус (з 09:52  до 16:42) та четвертий автобус (з 10:33 до 17:23) виконуватимуть рейси до міського кладовища у с. Підгороднє

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