На автобусному маршруті №27 у вихідні буде збільшено кількість транспорту

Враховуючи звернення мешканців, у Тернополі збільшено кількість автобусів на маршрутів №27 «Обласна психоневрологічна лікарня – вул. Василя Симоненка» у вихідні.

Отож, з 17 червня у вихідні на маршруті працюватиме чотири одиниць транспорту і скорочується інтервал очікування на транспорт. Автобус здійснюватиме рух відповідно до затвердженого маршруту.

Кожен другий автобус (з 09:52 до 16:42) та четвертий автобус (з 10:33 до 17:23) виконуватимуть рейси до міського кладовища у с. Підгороднє