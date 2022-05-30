На Тернопільщині попрощалися з трьома військовослужбовцями

Загинув військовий 26 травня у боях біля Бахмута на Донеччині.

“Віктор з дружиною Іриною виховували двох синів – Максима і Дениса. 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, чоловік пішов добровольцем на фронт. Йому було 43 роки”, – каже Євген Голоктіонов.

Прощання з Вікторем Нечаєм. Суспільне Тернопіль

У Кременці поховали бійця Володимира Мордаса 1981 року народження. Він був старшим солдатом, водієм 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмового роти. Про це повідомив голова Кременецької міської громади Андрій Смаглюк.

Загиблий захисник України Володимир Мордас. Фото: Кременецька районна державна адміністрація

Військовий був жителем Кременця. Загинув 24 травня біля села Ниркове Попаснянського району на Луганщині.

Прощання з Володимиром Мордасом. Фото: Кременецька районна державна адміністрація

“Це був професійний військовий, а та війна, на який він загинув – була третьою у його житті. Володимир Мордас воював, беручи участь у місії в Іраку, у 2014 році пішов служити в АТО, а тепер – захищав Україну під час повномасштабної російсько-української війни. Чудова людина. У нього залишилися мати, брат, дружина і двоє дітей: син та дочка”, – розповів громади.

Прощання з Володимиром Мордасом. Фото: Кременецька районна державна адміністрація

Андрій Смаглюк каже, поховали воїна на кременецькому кладовищі.

Прощання з Володимиром Мордасом. Фото: Кременецька районна державна адміністрація

Андрій Смаглюк каже, поховали воїна на кременецькому кладовищі.

Грамота пошани та скорботи. Фото: Кременецька районна державна адміністрація

У Гусятині поховали бійця Романа Михайлишина, який був жителем цього міста. Військовому було 34 роки. Тиждень тому із ним зник зв’язок. Загинув воїн на Луганщині. Про це повідомили на сторінці Гусятинської селищної громади у фейсбуці.

Загиблий захисник України Роман Михайлишин. Фото: Гусятинська селищна територіальна громада

“З 2014 року Роман став до лав Збройних сил України і пішов захищати її суверенітет. Роман став Героєм, який віддав життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу”, – написали на сторінці громади.

Тіла бійців 28 травня на Тернопільщині люди зустрічали на колінах.