Малий бізнес Тернопільщини надає перевагу «єдиному податку»

На початок травня цього року на обліку Головного управління ДПС у Тернопільській області перебували 37116 приватних підприємців. З них 36016 суб’єктів господарювання активно здійснюють діяльність.

Майже 83 відсотки приватних підприємців, а це 30015 осіб обрали спрощену систему оподаткування. Решта – 6001 суб’єкт підприємницької діяльності застосовує загальну систему оподаткування.

Серед підприємців – «спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Їй надали перевагу трохи більше 40 відсотків таких суб’єктів малого підприємництва, а це 12970 осіб. Третя група спрощеної системи оподаткування актуальна для 11356 приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5674 підприємців. Ще 15 бізнесменів здійснюють діяльність на четвертій групі спрощеної системи оподаткування.