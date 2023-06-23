Набив тату “Молитву” Дзвінки Торохтушко і дивом вижив: унікальна історія військового Бандероса

Ця історія тягне на голлівудський блокбастер. І фігурує в ній Бандерас. Щоправда, не Антоніо, а Михайло – хлопець із сумського містечка Ромни. На фронті побратими називають його героєм. Сам він із цим не згоден. Хіба що рухливий і націлений на перемогу так само як і кінокумир. Нещодавно в Гуляйполі захисника із позивним «Бандерос» ледь не вбило російським снарядом. Але зенітник вижив. Можливо, завдяки «Молитві» Дзвінки Торохтушко. У чому ж диво? Знає Костя Грубич.

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