Надзвичайні ситуації на Тернопільщині: допомога постраждалим у ДТП та ліквідація пожеж у зимових умовах

Упродовж минулої доби рятувальники Тернопільщини реагували на дорожньо-транспортну пригоду, ліквідовували пожежута неодноразово надавали допомогу громадянам, медикам і службам життєзабезпечення в громадах області

Так, 27 січня о 12:48 на автодорозі Н-18 «Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль» поблизу села Старі Петликівці сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення травмовано двох осіб — обох потерпілих госпіталізували. Рятувальники вжили необхідних заходів, аби не допустити загоряння транспортних засобів.

У нічний час, 28 січня о 00:00, у Тернополі на вулиці Руській виникла пожежа сміття в контейнерах. Загоряння оперативно ліквідовано, пошкоджено три сміттєві контейнери. Складні погодні умови знову далися взнаки на дорогах області.

О 06:02 у селі Байківці рятувальники допомогли відбуксирувати автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету — підтримку отримали троє осіб. Аналогічну допомогу о 08:24 надали в селі Обич, де зі снігового полону визволили ще один автомобіль ЕМД та допомогли чотирьом людям.

Також у Тернополі рятувальники двічі залучалися до робіт, пов’язаних із безпекою людей у приміщеннях.

Зимові умови залишаються складними. Дотримання правил пожежної безпеки, уважність у побуті та обережність на дорогах допомагають уникнути надзвичайних ситуацій.