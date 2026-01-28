У Тернополі лікар “довів” пацієнта до інвалідного візка

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікаря, який обвинувачується у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. За даними слідства, лікар допустив технічну помилку під час оперативного втручання, в результаті чого пацієнт отримав інвалідність.

Інцидент стався у 2022 році, коли пацієнт звернувся до лікаря тернопільського медичного закладу через травму хребта. Під час операції медик допустив помилку, що призвело до крововиливу. Попри два подальших оперативні втручання, стан пацієнта не покращився: він втратив можливість рухати ногами. Довготривала експертиза підтвердила, що технічна помилка лікаря спричинила тяжкі наслідки для здоров’я хворого.

Розслідування вели слідчі СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області. Лікар тепер постане перед судом за порушення, передбачене ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичних обов’язків.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді:

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років,

виправних робіт на строк до двох років,

обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.