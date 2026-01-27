Надзвичайна ситуація у школі Бережан: обвалився дах під час навчального процесу

У Бережанах зафіксували обвал даху в одному з навчальних закладів міста.

Про це «Тернополянам» повідомили очевидці.

Йдеться про Бережанський ліцей імені Віталія Скакуна, який також відомий як Бережанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3. Це комунальний навчальний заклад у місті Бережани, розташований на вулиці Садовій, 5.

За словами місцевих мешканців, обвал стався 26 січня, під час навчального процесу. Журналісти «Тернополян» поспілкувалися з матір’ю однієї з учениць цього закладу. Жінка розповіла, що в момент обвалу було чутно гучний звук, через що діти злякалися.

«Було дуже голосно, діти злякалися, бо подумали, що дах може впасти їм на голови. На щастя, ніхто не постраждав», – розповіла вона.

З оприлюдненого фото видно часткове обвалення покрівлі: зруйнована верхня частина даху, покриття провалене всередину. Конструкції виглядають оголеними, без суцільного покрівельного шару, а пошкодження має локальний характер, не по всій будівлі.

За словами матері, після інциденту вона поцікавилася у вчительки, як буде організоване подальше навчання. Педагогиня, за її словами, повідомила, що кошти на ремонт уже є і відновлення даху планують упродовж двох–трьох днів. Водночас станом на 16:00 27 січня, зі слів жінки, жодних ознак початку ремонтних робіт у школі немає і, за інформацією класної керівниці, діти навчатимуться на дистанційній формі.

Офіційних коментарів від керівництва закладу чи екстрених служб станом на цей момент не оприлюднювали.