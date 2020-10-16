До 15 жовтня тернополяни мали отримати запрошення на вибори. Що робити, коли запрошення не пройшло?

До 15 жовтня включно дільничні виборці комісії мали надіслати або доставити кожному виборцю іменні запрошення для участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня. Що робити, якщо запрошення не було доставлено? А якщо Вас немає у списках виборців, що робити? Відповіді дають аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС.

Про час і місце голосування на місцевих виборах дільнична виборча комісія (ДВК) звичайної виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до попереднього списку виборців на цій дільниці, іменними запрошеннями, надісланими або доставленими поштою або вручаються особисто виборцю за місцем його проживання або виборчої адреси.

Отримання такого іменного запрошення означає що ви включені до списків виборців і зможете проголосувати 25 жовтня.

Як зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Таке іменне запрошення надсилається або доставляється членами ДВК виборцям не пізніш як за 9 днів до дня голосування, тобто до 15 жовтня включно. Дані норми прописані в частині другій статті 42, пункт 4 частини другої статті 207, частина перша статті 247 Виборчого кодексу України”.

А що робити якщо запрошення не прийшло

Можна перевірити себе у списках виборців он-лайн за допомогою сайту Державного реєстру виборців (drv.gov.ua), перейшовши в «Кабінет виборця» і в розділ «Перевірка включення», де потрібно ввести свої персональні дані і ввести код підтвердження, який прийде на вказану електронну пошту. Даний код треба ввести в запиті і вам прийде відповідь про виборчу дільницю, на якій ви зможете проголосувати 25 жовтня. Це означає, що ви є в списках виборців і хвилюватись не потрібно

АБО

Прийдіть особисто до приміщення виборчої дільниці, де ви голосували на попередніх виборах із паспортом та перевірте себе у списках виборців. Там вже повинні працювати члени дільничної виборчої комісії, які допоможуть вам звірити ваші паспортні дані із даними в списках виборців. Дільничні виборчі комісії працюють щоденно, а також повинні працювати у вихідні дні

Якщо Вас немає у списках виборців, що робити

До 19 жовтня включно написати заяву про включення себе особисто до списків виборців. Зразок самої заяви та саму заяву можна отримати в органі ведення Державного реєстру виборців (знаходяться в приміщеннях міських рад або районних рад/районних державних адміністрацій, повинні працювати і у вихідні дні) або в дільничній виборчій комісії, де ви голосували на попередніх виборах! Також із собою потрібно мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України та копію його для підкріплення до заяви!

АБО

Зробити це за допомогою сайту Держаного реєстру виборців (drv.gov.ua), перейшовши в «Кабінет виборця», обрати зліва розділ «Заяви, запити», далі ідентифікуватись за електронним підписом, підвантаживши відповідний файл із ключем та ввівши пароль, підтвердити ідентифіковані персональні дані. (Якщо у вас немає електронного підпису його можна зробити через сервіс Privat24, Ощадбанку, інші банки, у Державній податковій службі, державних установах , інших сертифікованих надавачів електронних ключів).

Далі обрати розділ «Заява щодо включення до Реєстру», вказати вашу виборчу адресу (регіон, район, населений пункт, вулиця, будинок, номер квартири), натискаєте «Подати заяву». Також в даній заяві в розділі «Додаткові відомості» є можливість вказати, якщо у вас є проблеми із здоров’ям і ви не зможете прийти на виборчу дільницю самостійно, то варто обрати відповідну позначку постійно нездатен самостійно пересуватись.

Далі Вам буде запропоновано підтвердити електронну пошту, на яку прийде код підтвердження, який потрібно буде ввести у відповідному віконечку і на яку згодом прийде відповідь щодо поданої заяви!

І наприкінці потрібно буде ще раз використати свій електронний підпис для накладання на заяву щодо включення до Реєстру виборців.

Це також потрібно зробити до 19 жовтня включно

Якщо ж Ви не встигнете це зробити до 19 жовтня включно, є можливість до 22 жовтня включно звернутися до Тернопільського окружного адміністративного суду із позовною заявою (м.Тернопіль, вул. Грушевського, 6).

Отримати зразок позовної заяви та юридичну допомогу щодо оформлення такої заяви можна у Тернопільському місцевому центрі надання безоплатної правової допомоги, який знаходиться за адресою м.Тернопіль, вул.Шпитальна,7, 2 поверх, а також можна зателефонувати за номером 0683551363 (у робочі дні) або гарячої лінії 0800213103 (щоденно, дзвінки безкоштовні, лінія працює цілодобово)

Варто зазначити, що рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню, як це зазначено в ч. 5 ст.274 КАС України

“Хорошою новацією на цьогорічних місцевих виборах для виборців є можливість не лише змінити свою виборчу адресу на фактичне місце проживання і голосувати там, де виборець фактично проживає, навчається чи працює, яку виборці могли реалізувати до 10 вересня. А також, в разі не включення себе до Реєстру виборців подати відповідну заяву онлайн за допомогою сайту Державного реєстру виборців та відповідної функції в «Кабінеті виборця» у будь-який день і будь-яку пору доби. Звичайно маючи для цього електронний цифровий підпис (ЕЦП), який нескладно виготовити. Також скориставшись перед тим перевіркою свого включення до Реєстру за допомогою того ж «Кабінету виборця» на сайті Державного реєстру виборців, зазначивши свої персональні дані і зробивши це без використання того ж самого ЕПЦ” – зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик