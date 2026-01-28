У Чортківській лікарні відкрито нове реабілітаційне відділення

28 січня 2026 року в Чортківській лікарні офіційно відкрили нове реабілітаційне відділення, яке стане важливим етапом у відновленні пацієнтів після травм і важких хвороб. Це відділення створене для військових та всіх, хто потребує фізичної реабілітації.

На відкритті новообладнаного відділення був присутній міський голова Чорткова Володимир Шматько, який наголосив на важливості цього проекту для громади. Відділення було повністю оновлено: замінили все обладнання, встановили сучасне опалення, вентиляцію та кондиціювання, а також розробили зручну інклюзивну інфраструктуру для всіх пацієнтів.

Сучасне обладнання для реабілітації:

Бігові доріжки

Вертикалізатори

Електроміографи

Ротатори та апарати Бубновського

Особливість відділення — кімната ерготерапії, де пацієнти після поранень чи інсультів зможуть відновлювати навички самостійності в умовах, що нагадують домашнє середовище.

Фінансування та підтримка:

Загальна вартість ремонту склала 11,5 млн грн, з яких 7,1 млн грн було виділено з коштів лікарні, понад 3 млн грн з місцевого бюджету та 1,1 млн грн із державного бюджету. Крім того, аграрії Чортківщини придбали меблі на суму 300 тис. грн.

Подяки меценатам та будівельникам:

Володимир Шматько вручив подяки аграріям, депутатам та будівельникам, які активно підтримували лікарню. Серед подарунків — телевізори, пральна машина та сертифікат на 30 тисяч гривень від благодійного фонду “Покрова Чортків” на придбання додаткових товарів для відділення.

Освячення відділення:

Ремонтоване відділення було освячене Преосвященним владикою Дмитром Григораком, єпископом Бучацької єпархії УГКЦ, та о. Андрієм Левковичем.

Подальші плани:

Чортківська лікарня вже має одне з найкращих реабілітаційних відділень у регіоні, але на цьому розвиток не зупиняється. У майбутньому планується ремонт стаціонарного відділення реабілітації, що дозволить надавати ще більш комплексну допомогу пацієнтам.

Офіційне відкриття відділення підтвердило, що Чортківська лікарня прагне бути не тільки сучасною, але й максимально ефективною у наданні медичних послуг для відновлення здоров’я та сили наших захисників та пацієнтів.