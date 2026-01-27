На Тернопільщині знайшли мертвою жінку, яку вважали зниклою

26 січня близько 14:04 до відділення поліції №2 (м. Зборів) надійшло повідомлення від працівника Зборівського РЕМ про виявлення тіла жінки у полі між населеними пунктами Панасівка та Серетець.

Загиблою виявилася мешканка села Панасівка 1967 року народження, яка з 15 січня перебувала у розшуку як безвісти зникла.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час первинного огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину та встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «природна смерть»). Досудове розслідування триває.