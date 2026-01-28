10:18 | 28.01.2026
Телефонний “працівник банку” ошукав жительку Чортківщини на понад 60 тисяч гривень

Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян: шахраї активно використовують схеми з «псевдоспівробітниками банку», аби виманити кошти.

До поліції звернулася жителька одного з сіл Чортківського району, 1977 року народження. Жінка повідомила, що їй зателефонувала невідома особа та представилася працівником банку.

Псевдобанкір переконав потерпілу, що її банківську картку нібито намагаються зламати, і для «захисту коштів» необхідно терміново зайти в мобільний додаток та виконати певні дії. 

Довірившись незнайомцю та виконавши його інструкції, жінка втратила з рахунку 60 600 гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. 

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Поліція нагадує як не стати жертвою телефонних шахраїв:

– справжні працівники банку ніколи не просять повідомляти паролі, PIN-коди, CVV-коди чи коди з SMS;

– не виконують «термінових інструкцій» телефоном для нібито порятунку коштів;

– у разі сумнівів самостійно зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки;

– не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте сторонні програми за порадою незнайомців.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте 102.

