Дикий грип та зимівля качок у Бучачі: чому не можна годувати їх хлібом
Зимівля диких качок на річці Стрипа в Бучачі: що варто знати
На річці Стрипа в місті Бучач велика кількість диких качок (переважно крижнів) залишилася на зимівлю.
З огляду на те, що перелітні птахи можуть бути переносниками грипу птиці, спеціалісти Чортківського районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснюють постійний моніторинг епізоотичної ситуації в громаді, повідомляють у міській раді.
Качки можуть перезимувати у нас, якщо матимуть достатньо їжі. У сильні морози їм потрібна підгодівля, але важливо робити це правильно.
Не годуйте хлібом!
Хліб, батони, сухарі та випічка викликають у птахів хвороби та шкодять водоймам.
Чим можна годувати:
пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, боби
натерта або дрібно порізана морква, капуста, коренеплоди
Правильна підгодівля допоможе качкам пережити морози та збереже природу нашої громади.
Не залишаймося байдужими!