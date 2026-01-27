Дикий грип та зимівля качок у Бучачі: чому не можна годувати їх хлібом

Зимівля диких качок на річці Стрипа в Бучачі: що варто знати

На річці Стрипа в місті Бучач велика кількість диких качок (переважно крижнів) залишилася на зимівлю.

З огляду на те, що перелітні птахи можуть бути переносниками грипу птиці, спеціалісти Чортківського районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснюють постійний моніторинг епізоотичної ситуації в громаді, повідомляють у міській раді.

Качки можуть перезимувати у нас, якщо матимуть достатньо їжі. У сильні морози їм потрібна підгодівля, але важливо робити це правильно.

Не годуйте хлібом! Хліб, батони, сухарі та випічка викликають у птахів хвороби та шкодять водоймам.

Чим можна годувати:

пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, боби

натерта або дрібно порізана морква, капуста, коренеплоди

Правильна підгодівля допоможе качкам пережити морози та збереже природу нашої громади. Не залишаймося байдужими!