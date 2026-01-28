Графік світла для групи 3:1 та 3:2 на 28 січня на Тернопільщині

м. Тернопіль

вул. Злуки 1-43 (непарні), 2-8 (парні), 18, Тарнавського 1-23 (непарні), 2, 2А, 4-26 (парні), Спортивна, Лепкого 6,6А,8,10; Київська 2, 4, 7Д,8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9Б, 9Г, 9Д, 10, Рєпіна 34, 36, 38, Коновальця 4-20(парні), Вербицького 1, 2, 3,4 5, 6, 8, 10, Чубинського 1, 2, 3, 4, Над Яром, К.Цісик 43, 60 і приватний сектор, Заміська, Збаразька, пров. Збаразький, Енергетична, Енергетична бічна, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Галицька 1-54 56,58;, Квітова, Вертепна, Весела, Лисенка, пров. Галицький, Городня, Північна, Вояків дивізії “Галичина” 8-26, Леонтовича, Марка Вовчка, Паркова, Петрушевича, Підгородня, Лемківська,23, Бойківська,24,26,28, Рудницького, Чарнецького, Бордуляка, Коцюбинського 5 Б, Бродівська 2-12, Руська 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, Грушевського 1, Шевченка,23, Кульчицької,1,2А,5, Над Ставом, Старий Ринок, Валова 1,3, 5, 2-18(парні), Брюкнера, Січинського, Сліпого, Замкова, Сагайдачного 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Словацького, Листопадова, майдан Волі, Фармфабрика “Тернофарм”, “Вента”, “Янтос”, “Тернобуддеталь”, ТОВ “Влота”, Київська 1,3,3С,5,7, 7В, 12,14,16; Куліша, Тарнавського 32, 34; пров. Тарнавського 1, 2, 4, 8; Гуцульська, Лемківська, Бойківська; Б.Бойчуків 5,5А,7,9,11,13,15; Коновальця 9 (кв. 1-32),15,17,18,23; Л.Гузара 13, 15, 17, 19.