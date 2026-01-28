Графік світла для групи 3:1 та 3:2 на 28 січня на Тернопільщині
3.1. група/підгрупа
Тернопільський район
м. Скалат, с. Полупанівка, Старий Скалат, Колодіївка, Хмелиськ, Лисиченці, Шельпаки, Козярі, Сухівці, Нове Село, Гнилички, Гнилиці, Кошляки, Терпилівка, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Іванівка, Фащівка, Тарнаруда, Турівка, Рожиськ, Качанівка, Зарубенці, Остап'є, Поділля, Хоптянка, Оріховець, Чернилівка, Мислова, Пеньківці, Просівці, Воробіївка, Токи, Пальчинці, Щаснівка, Голотки, Магдаліївка, Жеребки, Криве, Поплави, Городниця, Панасівка, Новосілка, Текліївка, Митниця, Маціївка.
Чортківський район
селище Гусятин- вул. Цехова, Наливайка, Героїв Євромайдану, Незалежності, Тернопільська, Привокзальна, Куток, Санаторна, Шевченка, Суходільська, Кобилянської, Лук'яновича, Шкільна, Надозерна, Миру, Сагайдачного, Тарнавського, Мазепи, Курбаса, Кривоноса, Коновальця, Січових Стрільців, Хомчука, Шашкевича, Стуса, Набережна, Лесі Українки, Надзбручанська, Б.Хмельницького, Вишнівецького, Пулюя, Народицька, Богуна, Робітнича, Грушевського, Яремчука, Підлісна, Гайова, І.Франка, Крушельницької, Коцюбинського, Лисенка, м. Хоростків – вул. Бічна, Торгова, Палія, Василенького, Незалежності, Князя Володимира, Довга, Вузька, Висока, Сонячна, Кобилянської, Наливайка, Тайна, Тиха, Прибережна, Музейна, Садова, Вибранівська, Шевченка, Сагайдачного, Мазепи, Коротка, Лепкого, Шкільна, Голосна, Січинського, Загоринка, Чайковського, Грушевського, Польова, Січ. Стрільців, Івасюка, Весела, Чорновола, Ювілейна, Коцюбинського, Мирна, Гагаріна, 17-го вересня, Лисенка, Дружби, Зелена, Шептицького, Кармелюка, Франка, Л. Українки, Коновальця, с. Постолівка, Раштівці, М.Борки, Городниця, Сорока, Хлопівка, Волиця, Калагарівка, Стінка, Зелене, Красне, Паївка, Саджівки, Товсте, Гримайлів, Мала Лука, Вікно, Оленівка, Монастириха, Білка, Козина, Кокошенці, Ставки, х. П'ятихатки, Суходіл, Боднарівка, Троянівка, Сидорів, Шидлівці, Чабарівка, Васильківці, Вільхівчик, Самолусківці, Личківці, Трибухівці, Нижбірок, Ст. Нижбірок, Крогулець, Мишівці, Целіїв, х. Мазурівка, Верхівці, Перемилів, Карашинці, Клювинці, Увисла, Рудки, Сухостав, Копичинці, Оришківці, х. Корчаково, Майдан, Федорівка, Емелівка, Тудорів, Чагарі, Крогульці, Котівка, Коцюбинці, Яблунів.
3.2. група/підгрупа
Тернопільський район
м. Теребовля- вул.Тараса Шевченка, Юлії Миколаєнко, Миру, Коцюбинського, Лесі Українки, Злуки, Садівська, Василя Стуса, Василя Щурата, Князя Василька, Народницька, Польова, Стрімка, Бойчука, Федьковича, Грушевського, Бічна, Вузька, Мазепи, Лошнівська, Чайковського, Лисенка, Залізнична, Підзамче, Гірняка, Бойчука, Залізняка, Чорновола, Довбуша, Вавілова, Соборна, Раковиця, Рильського, Б.Хмельницького, Наливайка, Пушкіна, Тернопільська, Купчинського, Морозенка, Глещавецька, Будного, Сонячна, Дружби, Зарицького, Хоткевича, 3 Вересня, Братів Гринівих, Корольова, Ювілейна, О.Пасіки, Січ. Стрільців, Надрічна, Вербова, 22 Січня, Кладкова, Привокзальна, Матросова, Волиця, Крушельницького, Миколаєнко, Золотого, Орлика, Плебанівська, Будівельників, Мандичевського, Затишна, Романа Шухевича, пров. Січ. Стрільців, Гжицького, Франка, Заземче, Покрівка, , пл.Ринок, Пекарська, родини Юрчаків, Галицька, Садики, Коротка, Застіноцька, Навроцького, с. Сущин, Остальці, Залав'є, Підгайчики, Кровінка, Лошнів, Деренівка, Мшанець, Плебанівка, Зеленче, Семенів, Малів, Гумниська, Боричівка, Піддубина, Глещава, Іванівка, Лозівка, Віддорівка, В.Говилів, М.Говилів, Сороцьке, Ілавче, Вербівці, Долина, Слобідка, Буданів, Млиниська, Кобиловолоки, Папірня, Довге, Деренівка, Ласківці, Могильниця, Романівка, Гниловоди, Сапова, Котузів, Панталиха, Тютьків, Дарахів, Нова Брикуля, Стара Брикуля, Хмелівка, Кам'янка, Зубів, Острівець, Гончарки, Вільхівка, Багатківці, Семиківці, Бенева, Соснів, Раківці, Маловоди, Підруда, Надрічне, Соколів, Золотники, Бурканів, Гайворонка, Вишнівчик, Зарваниця, х.Рудки, Вишеньки; 15 квітня 15, 15А, 19, 21; Київська 9, 11, 11А; В.Великого 5 (тільки квартири).
м. Тернопіль
вул. Злуки 1-43 (непарні), 2-8 (парні), 18, Тарнавського 1-23 (непарні), 2, 2А, 4-26 (парні), Спортивна, Лепкого 6,6А,8,10; Київська 2, 4, 7Д,8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9Б, 9Г, 9Д, 10, Рєпіна 34, 36, 38, Коновальця 4-20(парні), Вербицького 1, 2, 3,4 5, 6, 8, 10, Чубинського 1, 2, 3, 4, Над Яром, К.Цісик 43, 60 і приватний сектор, Заміська, Збаразька, пров. Збаразький, Енергетична, Енергетична бічна, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Галицька 1-54 56,58;, Квітова, Вертепна, Весела, Лисенка, пров. Галицький, Городня, Північна, Вояків дивізії "Галичина" 8-26, Леонтовича, Марка Вовчка, Паркова, Петрушевича, Підгородня, Лемківська,23, Бойківська,24,26,28, Рудницького, Чарнецького, Бордуляка, Коцюбинського 5 Б, Бродівська 2-12, Руська 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, Грушевського 1, Шевченка,23, Кульчицької,1,2А,5, Над Ставом, Старий Ринок, Валова 1,3, 5, 2-18(парні), Брюкнера, Січинського, Сліпого, Замкова, Сагайдачного 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Словацького, Листопадова, майдан Волі, Фармфабрика "Тернофарм", "Вента", "Янтос", "Тернобуддеталь", ТОВ "Влота", Київська 1,3,3С,5,7, 7В, 12,14,16; Куліша, Тарнавського 32, 34; пров. Тарнавського 1, 2, 4, 8; Гуцульська, Лемківська, Бойківська; Б.Бойчуків 5,5А,7,9,11,13,15; Коновальця 9 (кв. 1-32),15,17,18,23; Л.Гузара 13, 15, 17, 19.