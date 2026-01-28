Волочиськ після ракетного обстрілу: Льонокомбінат GOLDI звинувачує чиновників у корупційному тиску

Корупційний тиск на Рівненський Льонокомбінат GOLDI: Колектив звернувся до Президента з проханням запровадити довічне ув’язнення за корупційні діяння під час воєнного стану

Колектив Рівненського Льонокомбінату GOLDI (ТОВ-Т-Стиль), одного з лідерів української легкої промисловості, звернувся до Президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому закликає запровадити довічне ув’язнення для чиновників, які скоюють корупційні правопорушення під час воєнного стану.

Підприємство, яке має понад 30-річну історію та забезпечує робочими місцями майже тисячу українців, стало жертвою внутрішнього корупційного тиску. 10 вересня 2025 року швейна фабрика компанії у Волочиську на Хмельниччині була зруйнована в результаті російського ракетного удару. Попри тяжкі наслідки обстрілу, підприємство не припинило свою роботу і продовжує відновлювати пошкоджені потужності. Однак внутрішні вороги, зокрема чиновники, намагаються використати ситуацію для особистої вигоди.

У листі йдеться про те, що під час вивезення уламків зруйнованої фабрики, транспорт компанії був зупинений і оштрафований працівниками Держслужби України з безпеки на транспорті за нібито незаконні перевезення. Постанову, яка порушує права підприємства, виніс Володимир Самофалов, керівник Рівненського відділу трансбезпеки, який раніше працював в системі МВС Маріуполя. Самофалов, як стверджують у компанії, застосовує тиск на бізнес з метою примусити до корупційних рішень.

Колектив Рівненського Льонокомбінату GOLDI вважає, що ці дії є проявом корупції і закликає Президента України посилити покарання за корупційні діяння, що відбуваються в умовах воєнного стану, зокрема, запровадити довічне ув’язнення для таких злочинців. Вони також просять Президента взяти під контроль ситуацію з Держслужбою України з безпеки на транспорті та особливо звернути увагу на діяльність Володимира Самофалова.

Про ситуацію на фабриці у Волочиську

Нагадаємо, що 10 вересня 2025 року російська армія завдала удару по одній із швейних фабрик компанії в Волочиську. Фабрика була однією з найбільших виробничих потужностей GOLDI, яка спеціалізувалася на виготовленні цивільного одягу, зокрема, худі, сорочок, блузок і спідниць. Завдяки досвідченим працівникам, компанія висловлює впевненість у відновленні виробництва, незважаючи на серйозні пошкодження складських приміщень.

Незважаючи на труднощі, відсутність жертв серед працівників фабрики і намагання відновити роботу в умовах війни, корупційний тиск з боку чиновників став додатковим викликом для компанії, яка є важливою частиною українського виробничого сектору.

Заклик до боротьби з корупцією

Колектив Рівненського Льонокомбінату GOLDI наголошує, що корупція є не меншою загрозою для України, ніж зовнішній агресор, і закликає до рішучих дій у боротьбі з внутрішніми ворогами, що шкодять економіці країни. Вони вірять, що лише за умови посилення відповідальності за корупційні діяння під час воєнного стану можна забезпечити справедливість і перемогу України у війні.