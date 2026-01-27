На Тернопільщині створено першу прийомну сім’ю у 2026 році!

21 січня 2026 року у Вишнівецькій громаді створено чергову прийомну сім’ю, де дитина, позбавлена батьківського піклування отримала дім, любов та турботу.

Основна мета створення прийомної сім’ї — подарувати дитині тепло, турботу та стабільність, яких вона була позбавлена, а для дорослих – можливість відчути себе батьками, зробити важливу і благородну справу.

Нехай домівка у новій родині наповнюється радісним дитячим сміхом, затишком та батьківською любов’ю.

Всього у Вишнівецькій громаді функціонує 4 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб із їх числа та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховуються та проживають 5 дітей.