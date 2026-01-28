У Тернополі встановлять меморіальні таблиці Андрію Гринюці та Дмитру Скільському

Дві нові меморіальні таблиці з’являться на фасадах житлових будинків у Тернополі, щоб вшанувати пам’ять видатних земляків та захисників, які зробили значний внесок у життя громади і захист нашої країни. Відповідне рішення прийняли за засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Так, на вул. Микулинецькій, 101-А встановлять таблицю солдату Збройних сил України Андрію Гринюці, який загинув під час бойового завдання на Харківщині у листопаді 2024 року. Окрім того, на проспекті Злуки, 7 з’явиться меморіальна таблиця громадсько-політичному діячу Дмитру Скільському.

Довідка.

Андрій Гринюка народився 14 грудня 1990 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську ЗОШ №23 і Тернопільське ВПУ №4. 1 серпня 2024 року призваний на військову службу за мобілізацією. Солдат, стрілець-снайпер 116-ї окремої механізованої бригади. Загинув 28 листопада 2024 року під час бойового завдання в Синьківцях Куп’янського району Харківської області.

Похований на «Пантеоні Героїв» на Микулинецькому кладовищі. Залишилися мама Надія, батько Михайло, дружина Ольга, донька Христина, сестра. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Дмитро Скільський (1933-2025) – письменник, автор книги-альбому про визвольну боротьбу ОУН-УПА, Заслужений працівник освіти України. Народився 12 березня 1933 року в селі Березів Вижній Косівського району Івано-Франківської області. Член підпільної Молодіжної ОУН у шкільні роки. Через політичні переслідування кілька разів намагався вступити до Чернівецького педагогічного університету, проте спершу був відрахований.

Закінчив Станіславський учительський інститут (нині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Більше сорока років Дмитро Скільський навчав молодь у Тернопільському педагогічному інституті, а згодом – у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії.