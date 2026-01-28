У Чортківському районі зіткнулися Ford Transit і Volkswagen

27 січня близько 12:30 в селі Старі Петликівці Чортківського району сталася аварія за участю автомобілів Ford Transit та Volkswagen Passat. Унаслідок зіткнення двоє людей отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, забої та інші травми. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми даними, водій автомобіля Ford Transit 2.0D, здійснюючи маневр повороту, допустив зіткнення з Volkswagen Passat, який рухався смугою зустрічного руху. У результаті удару травмувалися кермувальник буса і пасажирка з легковика.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. Обидва водії були попередньо тверезі, проте для перевірки на вміст алкоголю у крові у них взяли зразки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, і вирішується питання про внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.