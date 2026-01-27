Затверджено графік проведення НМТ-2026: основні дати та формат тестування

Один на вибір вступника / вступниці – українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.

додаткова –з 17 до 24 липня 2026 року (для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії з поважних причин).

Дати проведення. Як і минулого року, передбачено дві сесії НМТ:

Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Спочатку протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви тестування продовжиться ще 120 хвилин – з історії України та предмета за вибором.