Затверджено графік проведення НМТ-2026: основні дати та формат тестування
Міністерство освіти і науки України оприлюднило офіційний графік проведення Національного мультипредметного тесту у 2026 році.
Тестування буде складатися з чотирьох предметів:
Три обов’язкові – українська мова, математика, історія України;
Один на вибір вступника / вступниці – українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.
Предмет за вибором зазначається вступником під час реєстрації.
Дати проведення. Як і минулого року, передбачено дві сесії НМТ:
основна – з 20 травня до 25 червня 2026 року;
додаткова –з 17 до 24 липня 2026 року (для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії з поважних причин).
Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Спочатку протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви тестування продовжиться ще 120 хвилин – з історії України та предмета за вибором.