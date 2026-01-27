Війна забрала життя молодого захисника — Миколи Васильчука з Тернопільщини

Війна забрала життя нашого Захисника — Васильчука Миколи Миколайовича, 8 травня 1994 року народження, повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Микола народився в селі Мартинівка на Рівненщині. Тут пройшли його дитячі роки, тут він зробив перші кроки до дорослого життя. Згодом навчався у селищі Смига, де формувався як людина — щира, працьовита, відповідальна.

У 2012 році Микола створив сім’ю з Ольгою у с. Коханівка. Разом вони виховували трьох дітей — Діану, Володимира і Романа.

Його серце пережило тяжкий біль: найменший син Роман, який боровся з хворобою, відійшов у вічність у грудні 2023 року… Але навіть після цього Микола залишався опорою для своєї родини.

2 лютого 2024 року Микола був мобілізований до лав Збройних Сил України. Він став на захист держави, не вагаючись, як справжній чоловік і батько.

З 26 жовтня 2024 року він вважався безвісти зниклим. Та з часом підтвердилось, що солдат Микола Васильчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодмитрівка Покровського району Донецької області. Він віддав своє життя, боронячи Україну, її свободу й наше майбутнє.

Життя захисника обірвала війна, але пам’ять про Миколу Васильчука назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всієї громади.

Схиляємо голови у скорботі…

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України.