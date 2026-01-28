Графік світла для групи 1:1 та 1:2 на 28 січня на Тернопільщині
Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 28.01.2026 збільшено кількість черг, які підлягають відключенню.
|№ групи споживачів
|Адміністративний район
|Назва населеного пункту та/або вулиць
|1
|2
|3
|1.1. група/підгрупа
|Кременецький район
|м. Шумськ- вул. Дубенська, Дубенський шлях, Вілійська, Свободи, Чиранка, Суразька, Підгірна, Стадіонна, Набережна, Дружби, Ювілейна, Хмельницького, Озерна, Котляревського, Українська, площа Ринок, І.Франка, Енергетична, Миру, Народицька, Уласа Самчука, Промислова, князя Островського, Шевченка, Сонячна, 840-річчя Шумська, Заводська, Волинська, Проектна, Круголецька, провулок Волинський, Озерний, майдан Незалежності, Л.Українки, пл. Ринкова, пр. Ринковий, Данилевича, с. Вілія, Тетильківці, Новосілки, Людвищі, Білий Комин, ТОВ “Агаріс МікоУкраїна”, Башківці, Тилявка, Одерадівка, Жолобки, Угорськ, Забара, х. Діброва, Довжок, Німеччина, Новостав, Биківці, Потуторів, Кордишів, Мирове, Шумбар, Цеценівка, Бірки, Соснівка, Круголець, х. Михайлівка, Онишківці, Боложівка, Лози, Сураж, Малинів, Ходаки, Рохманів, Малі Садки, Васьківці, Залужжя, Кутянка, Руська Гута, Андрушівка, Переморівка, Зелений Дуб, Кути, Літовищі, М.Іловиця, В.Іловиця, Антонівці, Стіжок, Шумський ТБЗ, х. Базельки, Москалівка, Діброва, Гутисько, Лішники, В. Дедеркали, Садки, Вовківці, Мізюринці, Радошівка, Обори, Шкроботівка, М. Дедеркали, Темногайці, В. Загайці, М. Загайці, Шумбар, х Тури, Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці, Підгайці, Темногайці, Кудлаївка, Бриків, Кононвиця, Обич, Хмелище, Чотирьохполівка.
|Чортківський район
|м.Чортків- вул. Ринок, Пулюя, Петрушевича, Гоголя, Надрічна, Лісова, Джерельна, Тиха, Рудкова, Річкова, Дачна, Драгоманова, Мазепи, Тудора, Подільська, Вербова, Глуха, Шевченка, Юрчинських, Млинарська, Пітушевського, Галицька, Гончара, Аптечна, Шопена, Замкова, Залізнична, Теліги, Ясна, Рубчакової, Чайковського, Ольжича, Січинського,Бучацька, Бучацька-бічна, Шеремети, Гірська, Копичинецька, Підлісна, Грушевського, Хмельницького, Молодіжна, Шептицького, Незалежності, Котляревського, Полуботка, Сінгаєвського, Орлика, Обїзна, Довженка, Леонтовича, Тарнавського, Героїв Маріуполя, Корольова, Стефаника, Сірка, Байди-Вишневецького, Сагайдачного, Нова, Мельничука, В.Великого, Кадуб, С.Бандери, Коновальця, 16 Липня, Рильського, Довбуша, Огієнка, Тичини, Шухевича, 8 Березня, Кривоноса, Ягільницька, Богуна, Заводська, Антонича, Гаврилишина, Наливайка, Водна, Пігути, Монастирська, Синенького, Маньовського, Сліпого, Лісна, Криницького-Дровняка, масив Золотарка, с.Угринь, Пастуше, Залісся, Вигнанка, Переходи, Зелена, Улашківці, Салівка, Сосулівка, Росохач, Нагірянка, Ягільниця, Милівці, Заболотівка, Капустинці, Улашківці, Давидківці, Тарнавка, Колиндяни, Малі Чорнокінці, Базар, Полівці, Палашівка, Криволука, Семінче, Товстеньке, Босири, Сокиринці, Коцюбинчики, Кривеньке, Васильків, Пробіжна, Швайківці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Жабинці, Гадинківці, Текліївка, Джурин, Сл.Джуринська, Білобожниця, Мазурівка, Калинівщина, Семаківці, Звиняч, Косів, Ромашівка, Ридодуби, Бичківці, Скородинці, Скомороше, Білий Потік, Біла, Заводське, Шманьківці, Шманьківчики, ТзОВ”Се Борднетце-Україна”, ДП “УКРАВТОГАЗ”, ВАТ “Чортківський завод “Агромаш”, ТОВ”Біллербек Україна перо-пухова фабрика”, ПП “Чортківсир”, ТзОВ “Радехівський цукор”, ПП “Інвар ХХІ”, ФОП Мостівський, Чортків МРЕО, АЗС “Укрнафта”, ТзОВ “Віза Трейд”, ТзОВ “Органіка”, ПП “Колобок”, ФГ”ГАДЗ”, ПАП “Дзвін”.
|1.2. група/підгрупа
|Чортківський район
|м. Заліщики – вул. Миру, Сагайдачного, Ущилівська, Шкільна, Ф.Котузяка (40 років Перемоги), Грушевського, Залізнична, Маковея, Ольжича, Поповича, С.Бандери, Стефаника, Стуса, Шашкевича, Шухевича (Тимошенка), Гайворонського, Богуна, Д.Галицького, Заньковецької, Зелена, Коновальця, Крушельницької, Л.Українки, Наддністрянська, Наливайка, Полуботка, Промислова, Рибацька, Садова, В.Великого, Гонти, Й.Сліпого, Котляревського, Лепкого, Лисенка, Франка, Шевченка, Вовчка, Драгоманова, Кобилянської, Кропивницького, Мазепи, Нова, Симоненка, Січ.Стрільців, Філатова, Хмельницького, Храпливих, Чайковського, Чубинського, Шептицького, Весняна, О. Ланга, Гранична, Устименка, Зеленогайська, Луб’янського, Чорновола, Джерельна, Козацька, Кооперативна, Польова, Незалежності, Подільська, Обіжево, Пулюя, Злагоди; с. Добровляни, Бедриківці, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці, с. Товсте, Лисівці, Шипівці, Поділля, Кошилівці, Ангелівка, Попівці, Слобідка, Свершківці, Дорогичівка, Хмелева, Литячі, Шутроминці, Садки, Устечко, Нагіряни, Торське, Нирків, Якубівка, Печорна, Іване-Золоте, Зелений Гай, Ворвулинці, Угриньківці, Глушка, Харитонівці, Гиньківці, Бересток, Синьків, Колодрібка, Зозулинці, Солоне, Рожанівка, Головчинці, Королівка.
|с. Свидова, Антонів, Мухавка, ПАП “Фортуна”, ТОВ “Вітагро Енерджі”
|м. Тернопіль
|вул. Лучаківського, Просвіти, С.Будного 3В, 12-34, Громницького, Карпенка, Винниченка, Юності, Орлика, М.Кривоноса, С.Короля (Бережанська), Дружби, Миру, Драгоманова, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, Липова 27, 39А, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська, Степова, Тролейбусна, Далека, Торговиця 11, 14, 18, 24, 26, 28, 37, 37А, Білогірська, Шептицького 3, 5А, 7-21, пров. Цегельний, Колонтая 2, 6, Руська 2-8(парні), Старий Поділ 11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 31 та приватний сектор, Шашкевича 1-4, 5-19, Паращука, Медова, Героїв Євромайдану, Микулинецька 1, 1А, 3А, Оболоня, Острозького 28, Тиха, Юрчака, Стадникової 1-20 (крім 16), Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна, Д.Віконської, Урожайна, Вишнева, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Покрови, Михайлевича, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Грабовського, Загребельна, Волинська, Південна, Куток, Спадиста, Львівська, майдан Перемоги, Наукова, Університетська, “Ринок Західний”, ресторан “Хутір”, “Макдоналдз”, “Орнава”, “Кристал” по вул.Торговиця 15Б, ТзОВ “Тернопільхлібпром”, Руська 10,12,12А,14,14/5;