Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні

Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок, повідомляють в Укрзалізниці.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка.

Затримки поїздів традиційно оновлю.nm на uz-vezemo, наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

38 Одеса – Ужгород +7:50 78 Одеса – Ковель +6:00 166 Одеса – Чернівці +5:55 12 Одеса – Львів +5:38 106 Одеса – Київ +5:07 6258 Одеса – Вапнярка +6:59

Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух.