Збудували сходи до Тернопільського ставу: екологічна інспекція почала розслідування

Реагуючи на звернення громадян, фахівець Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з громадським інспектором з охорони довкілля провели обстеження території регіонального ландшафтного парку «Загребелля» в межах прибережно-захисної смуги Тернопільського ставу.



​​​ Під час огляду місця події встановлено факт самовільного влаштування металевої споруди — сходового маршу із 42 металевих сходинок, прокладених від автодороги до урізу води Тернопільського ставу.



​ Крім того, унаслідок проведення цих робіт було здійснено самовільну рубку дерева породи граб.



За виявленими фактами на відповідальну посадову особу підприємства складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП. Матеріали справи направлено до Тернопільського міськрайонного суду.



Окремо Інспекція звернулася до Тернопільської міської ради з вимогою організувати демонтаж самовільно влаштованої споруди.



​ Наголошуємо: встановлення будь-яких споруд, конструкцій чи елементів благоустрою в межах територій природно-заповідного фонду та прибережно-захисних смуг без належних погоджень і дозвільних документів суворо заборонено. Такі дії завдають шкоди довкіллю та є грубим порушенням природоохоронного режиму заповідних територій та об’єктів.



Нагадуємо: якщо ви стали свідками порушень природоохоронного законодавства — повідомляйте Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області:

(0352) 25-95-82

вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008

tern@dei.gov.ua

Звернення громадян оформлюються відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

