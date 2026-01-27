18:46 | 27.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Збудували сходи до Тернопільського ставу: екологічна інспекція почала розслідування

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Реагуючи на звернення громадян, фахівець Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з громадським інспектором з охорони довкілля провели обстеження території регіонального ландшафтного парку «Загребелля» в межах прибережно-захисної смуги Тернопільського ставу.

​​​🔎Під час огляду місця події встановлено факт самовільного влаштування металевої споруди — сходового маршу із 42 металевих сходинок, прокладених від автодороги до урізу води Тернопільського ставу.

🔎Крім того, унаслідок проведення цих робіт було здійснено самовільну рубку дерева породи граб.

✅За виявленими фактами на відповідальну посадову особу підприємства складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП. Матеріали справи направлено до Тернопільського міськрайонного суду.

✅Окремо Інспекція звернулася до Тернопільської міської ради з вимогою організувати демонтаж самовільно влаштованої споруди.

☝ Наголошуємо: встановлення будь-яких споруд, конструкцій чи елементів благоустрою в межах територій природно-заповідного фонду та прибережно-захисних смуг без належних погоджень і дозвільних документів суворо заборонено. Такі дії завдають шкоди довкіллю та є грубим порушенням природоохоронного режиму заповідних територій та об’єктів.

📢Нагадуємо: якщо ви стали свідками порушень природоохоронного законодавства — повідомляйте Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області:
📞 (0352) 25-95-82
📍 вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008
📧 tern@dei.gov.ua
Звернення громадян оформлюються відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *