Внаслідок авіакатастрофи на території росії загинув захисник Володимир Федчук з Тернопільщини

Підтвердилася загибель захисника Федчука Володимира Володимировича, 1970 року народження, жителя села Літовище, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Володимир був мобілізований до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він самовіддано боронив державу на посаді солдата, водія протитанкового взводу.

З квітня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні – серце Героя перестало битися далеко від дому. Володимир Федчук загинув 24 січня 2024 року внаслідок авіакатастрофи на території Бєлгородської області рф.

Лише нещодавно, після проведення необхідних експертиз, загибель нашого захисника була підтверджена офіційно.

Низький уклін воїну за його мужність та незламність.

Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття родині, друзям та близьким Захисника.

