На війні загинув захисник Євген Іванків з Тернопільщини

Сумна звістка з фронту надійшла до Васильковецької громади. Звільняючи рідну землю від ненависного окупанта, загинув Євген ІВАНКІВ, житель села Целіїв, 02.06.1981 року народження, повідомляють у Чортківській військовій адміністрації.



Свій останній бій за волю України відважний Воїн прийняв 10 січня 2026 року поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Вічна і світла памʼять Герою України!

