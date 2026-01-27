14:07 | 27.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув захисник Євген Іванків з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сумна звістка з фронту надійшла до Васильковецької громади. Звільняючи рідну землю від ненависного окупанта, загинув Євген ІВАНКІВ, житель села Целіїв, 02.06.1981 року народження, повідомляють у Чортківській військовій адміністрації.

Свій останній бій за волю України відважний Воїн прийняв 10 січня 2026 року поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна і світла памʼять Герою України!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *