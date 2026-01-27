Трагедія на тлі морозів: вже 13 загиблих у пожежах з початку року, 5 — за минулий тиждень

Цьогорічна зима супроводжується тривалими морозами, відключеннями та перепадами електропостачання. У таких умовах значно зростає навантаження на електромережі, а також активніше використовуються електрообігрівачі, печі та газові прилади. На жаль, нерідко це відбувається з порушенням елементарних вимог пожежної безпеки, що створює реальну загрозу виникнення пожеж у житловому секторі.

Наслідки таких порушень — трагічні.

Від початку року на місцях виникнення пожеж уже виявлено 13 загиблих, з них 5 — лише протягом минулого тижня.

За кожною цифрою — людське життя, і ці втрати можна попередити за умови суворого дотримання правил пожежної безпеки.

Основними причинами пожеж у період опалювального сезону залишаються перевантаження електромережі та порушення вимог пожежної безпеки під час експлуатації пічного й газового опалення, а також електроприладів. Саме ці чинники найчастіше призводять до займання у помешканнях.

Безпека під час користування електроприладами

В умовах активного використання електрообігрівачів особливої уваги потребує дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів. Необхідно не залишати обігрівачі та інші електронагрівальні прилади без нагляду, зокрема в нічний час, користуватися лише справними приладами заводського виробництва з неушкодженою електропроводкою та ізоляцією.

Виходячи з дому, слід вимикати освітлення та електроприлади з електромережі, а також використовувати їх виключно за призначенням і відповідно до інструкцій виробника. Порушення цих вимог часто призводить до коротких замикань і виникнення пожеж у житлових приміщеннях.

Безпечна експлуатація газових приладів

Не меншої уваги потребує безпечна експлуатація газових приладів. Під час їх використання необхідно дотримуватися безпечних відстаней між обладнанням, меблями та горючими матеріалами, не користуватися несертифікованими або самовільно встановленими приладами.

Важливо постійно контролювати стан вентиляційних каналів, регулярно проводити технічне обслуговування газового обладнання та забезпечувати провітрювання приміщень під час його роботи. У разі появи запаху газу необхідно негайно припинити користування приладами та повідомити аварійну газову службу, адже витік газу становить безпосередню загрозу життю людей.

Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення

Окремої уваги потребує експлуатація пічного опалення. Забороняється розпалювати печі легкозаймистими та горючими рідинами, користуватися печами й димоходами з тріщинами або іншими пошкодженнями.

Не допускається зберігання палива та горючих матеріалів безпосередньо перед топковими отворами, а також використання вентиляційних каналів як димоходів. Димарі та печі необхідно своєчасно очищати від сажі та регулярно перевіряти технічний стан системи пічного опалення.

Для запобігання поширенню вогню піч має бути відокремлена від горючих конструкцій протипожежними розділками, а перед топковим отвором на дерев’яній підлозі обов’язково повинен бути встановлений металевий притопочний лист розміром 70 на 50 см.

Дотримання цих вимог значно знижує ризик виникнення пожеж у побуті. Рятувальники наголошують: не залишайте печі, газові та електричні прилади без нагляду, не сушіть одяг та інші речі безпосередньо на джерелах обігріву та не допускайте малолітніх дітей до самостійного користування ними.

З огляду на вже зафіксовані випадки загибелі людей, закликаємо не ігнорувати правила пожежної безпеки та подбати про безпеку своїх рідних.