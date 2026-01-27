Тернополянин влаштував наркопритон у себе вдома

Слідчі Тернопільського районного управління поліції повідомили про підозру 53-річному жителю Тернополя у наданні приміщення для незаконного вживання психотропних речовин та наркотичних засобів. За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.



Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що в одній із квартир обласного центру регулярно збираються підозрілі особи. У ході перевірки правоохоронці встановили, що 53-річний власник помешкання облаштував у себе вдома місце для незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини PVP та наркотичного засобу канабісу. Серед його «клієнтів» були як знайомі, так і сторонні особи.



Протиправну діяльність фігуранта задокументували правоохоронці. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили речові докази.



Фігуранту інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 317 (надання приміщення для незаконного вживання психотропних речовин, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.



