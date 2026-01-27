Прокуратура через суд зобов’язала міську раду виготовити історико-архітектурний опорний план міста Заліщики 

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду задоволено позов Бучацької окружної прокуратури до міської ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вжити заходів, спрямованих на розроблення та затвердження історико-архітектурного опорного плану населеного пункту міста Заліщики Чортківського району.

Попри те, що від 2001 року місто Заліщики включено до Списку історичних населених місць України (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878), прокурори з’ясували, що такого плану у місті досі не розроблено.

Водночас, відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.

Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду, який погодився із доводами прокурора щодо бездіяльності міської ради, яка вчасно не розробила, не погодила та не затвердила головний історико-архітектурний документ, що захищає історичний ареал населеного місця та регулює режим його забудови.