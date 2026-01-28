Графік світла для групи 2:1 та 2:2 на 28 січня на Тернопільщині

2.2. група/підгрупа

Тернопільський район

м. Збараж- вул. Грушевського, Острозького, Іди Фінк, Міцькевича, С.Бандери, Айвазовського, Барвінкова, Волинська, Героїв Крут, Дорошенка, Дружби, Дяченка, Заньковецької, Карпенка-Карого, Козубських, Коперника, Корольова, Кривоноса, Крушельницької, Лепкого, Львівська, Богуславки, Т.Бульби, У.Голоднюка, Сонячна, В’ячеслава Чорновола, Шпитальна, Подільська, Яблунева, Максимовецьке шосе, Мазепи, Д.Галицького, С.Стрільців, Гайдамацького, Тихого, Заводська, Д.Вишнівецького, Яворницького, Малевича, Крипякевича, Наливайка, Винниченка, Кармелюка, Кременецька, Слов’янська, Енергетична, Єдності, Літописця, Тичини, Мистецька, Осмомисла, Зелена, Л.Курбаса, Костомарова, Рєпіна, Майбороди, Сковороди, Технічна, 780-ти річчя м.Збаража, Івасюка бічна, Івасюка, В.Стуса, Павленка, Горбачевського, Коцюбинського, Куліша, Рильського, Руданського, Полуботка, Молодіжна, Симоненка, Івана Піддубного, Малюти, Гоголя, Харчука, Пастушенка, Довга, Заячківського, Лисенка, Міхновського, Набережна, Паркова, Сагайдачного, Польова, Просвіти, Садовського, Садова, Симеренка, Сосюри, Стефаника, Самчука, Хліборобів, Юрія Горайського, Ш.Руставеллі, Федьковича, Басюка, Гонти, Телішевського, Євгенії Бохенської, В.Кука, Івана Франка, Любомира Гузара, І. Галана, Котляревського, Івана Франка бічна, Родини Білінських, Миру, Клячківського, Низька, Оболоня, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Володимира Великого, Якова Чайки, майдан Івана Франка, Княгині Ольги, Незалежності, 22-го Січня, Богдана Хмельницького, Морозенка, Романа Гралюка, Симона Петлюри, Прашка, Травнева, Панаса Мирного, Нечая, Лугова, Шолом-Алейхема, Лесі Українки, Івана Сірка, Ярослава Мудрого, Руслана Тимофея, Ярославни, Злуки. с. Колодно, Олишківці, Витківці, Чорний Ліс, Новики, Зарубинці, Шимківці, Зарудечко, Мусорівці, Капустинецький Ліс, Заруддя, Решнівка, Діброва, Коханівка, Бабії, Ст.Вишнівець, Кухаруки, Зашляхом, Раковець, Мишківці, Кинахівці, Чеснівський Раковець, Гніздичне, Гнидава, х. Ліщенюки, Лози, Бодаки, Котюжени, В.Вікнини, Дзвиняча, Федьківці, Загороддя, Бутин, Мишківці, смт. Вишнівець, Новики, Болязуби, Глинчуки, Добриводи, Іванчани, М. Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне, Тихівка, Н. Луб’янки, Синява, Синягівка, Розношенці, Красносільці, В.Кунинець, М.Кунинець, Залісці, М.Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом, Максимівка, Грицівці, Кретівці, Стриївка, Максимівка(хатки), Гори Стриївецькі, Киданці, Романове Село, В.Луб’янки, Чагарі Збаразькі, Ліски, Н. Рогівець, Добромірка, Коршемки, Шили, х. Королюки, Біле Озеро, Чернихівці, Ст.Збараж, Залужжя, Охримівці, Верняки, Травневе, Базаринці, Тарасівка, Розношинці, М.Глубичок, Красносільці, Капустинці, Залужжя, Івашківці, Опрілівці, Чумалі