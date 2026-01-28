Графік світла для групи 2:1 та 2:2 на 28 січня на Тернопільщині
|2.1. група/підгрупа
|Кременецький район
|м.Кременець – вул.Платонової, Осовиця, Харчука, Пасічна, Ботанічний, Шевченка, Ліцейна, Чорновола, Високий, О.Пчілки, Вишнівецька, Крейдяна, Вериківського, Туницька, Пушкіна, Ясна, Драгоманова, Чернихівського,Моргви, Космонавтів, Климова, Корнії, Сільська, Макова, Вербова, Шкільна, Садова, Замкова, М.Кривоноса, М.Грушевського, І.Франка, Грабівка, Ляшуки, Пререліски, Сичівка1, Сичівка2, Липовиця1, Липовиця2, Варшавська, Ольжича, Відродження, Горбача, Березина, С.Бандери, Гордасевича, Захистників України, С.Петлюри, Ювілейна, Мікрорайон, Шухевича, Курчатова, Алея Підгірна, Незалежності, Волинська, Дубенська, Піщана, Огородова, Промислова, Б.Хмельницького, Куличівка, Вокзальна, Базарна, Джерельна, Коцюбинського, П.Ірва, У.Самчука, Т.Шевченка, Козацька, Л.Українки, Вериківського, Вивозова, Гл.Туники, Котляревського, Красногірка, Березова, Дружби, Мирного, Піддивича, Довга, Затишна, Нова, Стрілецька, Харківська, Європейська, Санаторна, Теліги, Марценівка, Піщана, пр.Ремісничий, Толстого, Спадиста, Глінки, Глибока, Зелена, Тиха, Ст.Детюка, А.Річинського, Гладка, Холодна, Княжина, Корольова, пр.Маріупольський, Шумська, Київська, с.В.Бережці, М.Бережці, Града, Крижі, Гаї, Кімната, Комарівка, Валігури, Куликів, Савчинці, х.Підгора, Березина, Мисики, Мокре, Гаврили, Зелена, Вірля, Чеховиця, Діброва, Дунаїв, Зайці, Ст.Почаїв, Будки, Ст.Тараж, Лосятин, Борщівка, Комарин, Кітлиха, х.Неселів, Тихонець, Стадниця, Вільшанка, Попівці, Ст.Кокорів, х.Королівщина, Загадки, Богданівка, Весела, Бондарі, Затишшя1, Затишшя2, Лідихів, Гниле Озеро, М.Лісовики, В.Лісовики, Красне, Двірники, Мальчишино, м.Почаїв, Підлісці, Жолоби, Іква, Сапанів, Хотівка, Борочок, Шишки, Олексюки, Трачуки, Горинка, Кушлин, Іванківці, Шпиколоси, Колосова, Рудка, Двірець, Духів, Н.Кокорів, х.Підлісний, Романів ліс, Підвисоке, Кучері, Міщани, Сіножаття, Корчунок, Снігоровеччина, Манівщина, Макоїди, Білокриниця, Лішня, Андруга, Веселівка, Фещуки, Чугалі, М.Зеблази, Рибча, В.Зеблази, Бонівка, Плоске, Катеринівка, ТЗОВ”Кременецьке молоко”, АЗС”WOG”, ТЗОВ”Кременчанка”, ФОП МакосійМ.В., ТОВ”Укркрейда-Органік”, ФОП”СергієнкоО.В.”
|Тернопільський район
|м. Бережани- вул.Червона, Лісова, Набережна, Міцкевича, Бандери, Академічна, Вірменська, Кульчицької, Тернопільська, Л. Українки, Хатки, Крушельницької, Загороди, Й.Сліпого, Маковея, Героїв Майдану, Рєпіна, Лепких, Депутатська, Володимирська, Медова, Зелена, Просвіти, Зоряна, Наконечного, Шептицького, Верхня, Топольна, Західна, Миру, Гоголя, Левицького, Залісся, Підлісна, Молодіжна, Кривоноса, Вільховецька, Рурисько, П. Мирного, Джерельна, Площа Ринок, Руська, Шевченка, Чорновола, І. Франка, Незалежності, Замкова, Гімназійна, Валова, Мазепи, Пирогова, Кушніра, Крута, Кармелюка, Котляревського, Привокзальна, Бічна, Зарічна, Тепла, С.Стрільців, Галицького, Старе місто, Шашкевича, Л.Українки, Гузара, Героїв УПА, Княгині Ольги, Козацька, Рогатинська, Західна, Мечникова, Скакуна, Сонячна, Інститутська, Тиха, Зарайський Потік, Кошова, Надії Сікори-Матяж, Крута, Сагайдачного, Січинського, Коновальця, Стуса, Нігояна, Хмельницького, Довженка, Ковшевича, Підгірна, Стефаника, Цегельна, Затишна, Заводська, Коперника, Захарка, Жорниська, Штирнастівка, Сторожисько, Львівська, Гайова, с. Вільхівець, Посухів, Рибники, Потутори, Жонівка, Вонсовичівка, Шибалин, Комарівка, Куропатники, Баранівка, Рай- вул. Польова, Польова Бічна, Мирона-Орлика, Раївська, с. Божиків, Волощина, Раковець, Котів, Тростянець, Молохів, Лози, Квіткове, Славятин, Діброва, Саранчуки, Базниківка, Гирвиця, Соколиця, Літятин, Вербів, Калинівка, Розсохи, Старий Вербів, Двірці, Стригунці, Рекшин, Поточани, Нараїв, х. Ліс, Станіславчик, Михальська, Висока Гора, Лани, Запусти, Чверті, Кулеби, Шайбівка, Лапшин, Жуків, Геновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Пліхів, Краснопуща, Мечищів, Ближні Кути, Дальні Кути, Надорожнів, х. Лопак, Лісники, Лісники Кемпінг, Павлів, Рогачин, Куряни, Волиця, Демня, Підвисоке, Гутисько
|2.2. група/підгрупа
|Тернопільський район
|м. Збараж- вул. Грушевського, Острозького, Іди Фінк, Міцькевича, С.Бандери, Айвазовського, Барвінкова, Волинська, Героїв Крут, Дорошенка, Дружби, Дяченка, Заньковецької, Карпенка-Карого, Козубських, Коперника, Корольова, Кривоноса, Крушельницької, Лепкого, Львівська, Богуславки, Т.Бульби, У.Голоднюка, Сонячна, В’ячеслава Чорновола, Шпитальна, Подільська, Яблунева, Максимовецьке шосе, Мазепи, Д.Галицького, С.Стрільців, Гайдамацького, Тихого, Заводська, Д.Вишнівецького, Яворницького, Малевича, Крипякевича, Наливайка, Винниченка, Кармелюка, Кременецька, Слов’янська, Енергетична, Єдності, Літописця, Тичини, Мистецька, Осмомисла, Зелена, Л.Курбаса, Костомарова, Рєпіна, Майбороди, Сковороди, Технічна, 780-ти річчя м.Збаража, Івасюка бічна, Івасюка, В.Стуса, Павленка, Горбачевського, Коцюбинського, Куліша, Рильського, Руданського, Полуботка, Молодіжна, Симоненка, Івана Піддубного, Малюти, Гоголя, Харчука, Пастушенка, Довга, Заячківського, Лисенка, Міхновського, Набережна, Паркова, Сагайдачного, Польова, Просвіти, Садовського, Садова, Симеренка, Сосюри, Стефаника, Самчука, Хліборобів, Юрія Горайського, Ш.Руставеллі, Федьковича, Басюка, Гонти, Телішевського, Євгенії Бохенської, В.Кука, Івана Франка, Любомира Гузара, І. Галана, Котляревського, Івана Франка бічна, Родини Білінських, Миру, Клячківського, Низька, Оболоня, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Володимира Великого, Якова Чайки, майдан Івана Франка, Княгині Ольги, Незалежності, 22-го Січня, Богдана Хмельницького, Морозенка, Романа Гралюка, Симона Петлюри, Прашка, Травнева, Панаса Мирного, Нечая, Лугова, Шолом-Алейхема, Лесі Українки, Івана Сірка, Ярослава Мудрого, Руслана Тимофея, Ярославни, Злуки. с. Колодно, Олишківці, Витківці, Чорний Ліс, Новики, Зарубинці, Шимківці, Зарудечко, Мусорівці, Капустинецький Ліс, Заруддя, Решнівка, Діброва, Коханівка, Бабії, Ст.Вишнівець, Кухаруки, Зашляхом, Раковець, Мишківці, Кинахівці, Чеснівський Раковець, Гніздичне, Гнидава, х. Ліщенюки, Лози, Бодаки, Котюжени, В.Вікнини, Дзвиняча, Федьківці, Загороддя, Бутин, Мишківці, смт. Вишнівець, Новики, Болязуби, Глинчуки, Добриводи, Іванчани, М. Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне, Тихівка, Н. Луб’янки, Синява, Синягівка, Розношенці, Красносільці, В.Кунинець, М.Кунинець, Залісці, М.Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом, Максимівка, Грицівці, Кретівці, Стриївка, Максимівка(хатки), Гори Стриївецькі, Киданці, Романове Село, В.Луб’янки, Чагарі Збаразькі, Ліски, Н. Рогівець, Добромірка, Коршемки, Шили, х. Королюки, Біле Озеро, Чернихівці, Ст.Збараж, Залужжя, Охримівці, Верняки, Травневе, Базаринці, Тарасівка, Розношинці, М.Глубичок, Красносільці, Капустинці, Залужжя, Івашківці, Опрілівці, Чумалі
|Чортківський район
|м.Монастириська- вул. В.Великого, Відродження, Чорновола, пр. Затишний, Л.Українки (частково), Коновальця (частково), Горіхова, Злуки, пр.Будівельників, пр.Довбуша, пр.Молодіжний, Дорошенка, пр.Наливайка, Нова, Зелена, Сонячна, Галицька (частково), Шевченка (частково), Підгородня (частково), Гнатюка, Озерна, Мазепи, Миру, Добровідка, Шухевича (частково), Стецька, С.Петлюри, С.Стрільців, Коновальця, Хмельницького, с. Коржова, Завадівка, Маркова, Високе, Горожанка, Підлісне, х. Зелена, Гончарівка, Криниця, Лазарівка, Задарів, Красіїв, Гранітне, Яргорів, Сеньків, Устя-Зелене, Міжгір’я, Тростянці, Лука, Низьколизи, Бобрівники, Добромишль, Лядське, х. Грабина, х. Підмонастирок, х.Ведмежа, Дубенка, Долішня Слобідка, Чехів, Бертники, Велеснів, Комарівка, Залісся, Коропець, Світле, Кіззя, Залісся-Поле, Садове, Вербка, Діброва, Вістря, Стігла, Горигляди, х.Гіпсарки, х Затишне, Савелівка, Олеша, Григорів, Ковалівка, Доброводи, Нова Гута, Горішня Слобідка, Швейків, Заставці, Рідколісся
|м. Тернопіль
|вул. Бандери 25-35, 47, 49, 51, 53, 63-79(непарні), 83Е Героїв Крут, Довженка 1-13(непарні) 8Б, 10-26(парні); Протасевича 2, Л.Українки 2Б, 9А, 8-14(парні номера), 1-15(непарні номера), Савури(парні), Слівенська(крім буд.№3), Підволочиське шосе, Монастирського 44, 46, Коновальця 3, 5, Вербицького 12-28(парні), Рєпіна(приватний сектор), Польового, М. Цимбалістого 1, 3; Канадська, Вітовського, Сірка, Сімовича, Будзиновського, Самчука 1-10, 31, 35, 36, Торговиця 2, 4, 6, Острозького 32-62(крім 45, 51, 53), Перля, “Новус”, ТОВ “ТДК Трейд”, Смиковецька 56, 15 Квітня 1,3,5,,7,7A,9; Київська 18; Злуки 53,53А,55,57,59; Б.Бойчуків 1,1А,3,17;