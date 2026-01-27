Організована група переправляла військовозобов’язаних: 25 осіб стали жертвами незаконних послуг

Організована група незаконно переправляла військовозобов’язаних через кордон: завершено досудове розслідування

Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо одного з учасників організованої злочинної групи, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Злочинній групі інкримінуються серйозні порушення, зокрема перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів (ст. 114-1 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Під час слідства було встановлено, що до цієї незаконної діяльності були причетні жителі Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей. За грошову винагороду вони допомагали військовозобов’язаним самовільно залишати військові частини та організовували їх незаконне переправлення до країн ЄС, обираючи обхідні маршрути поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість послуг з переправлення коливалася від кількох тисяч доларів США, залежно від етапу та маршруту. За документами поліції, щонайменше 25 осіб скористалися цією схемою.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели численні санкціоновані обшуки, під час яких були вилучені кошти, транспортні засоби, зброя, засоби зв’язку та інші докази.

Підозру у злочинній діяльності висунуто дев’яти учасникам групи, і матеріали справи одного з фігурантів вже передано до суду. Розслідування щодо інших осіб триває.

Документування діяльності фігурантів здійснювали співробітники управління карного розшуку, слідчі та оперативні служби ГУНП в Тернопільській області, під керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за підтримки спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення.