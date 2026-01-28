Графік світла для групи 5:1 та 5:2 на 28 січня на Тернопільщині
|5.1. група/підгрупа
|Тернопільський район
|с. В. Гаї, Застінка, Кип’ячка, Товстолуг, В.Березовиця,Острів, Буцнів, Серединки, М. Ходачків, Бірки, Костянтинівка, Ангелівка, Романівка, Соборне, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Прошова, Козівка, Смолянка, Теофілівка, Цезарівка, Скоморохи, Романове Село, Петриків, Підгороднє – вул. Спадиста, Гаївська, Медична (частково), Молодіжна (частково), Мостова, Нова бічна, Оболоня, Пасічна, Південна, Проектна, Сонячна, Стрімка, Б.Лепкого, Бережанська (частково), Бічна (частково), Вербицького, Волинська, Глибока, Зелена, Київська, Котляревського, Л.Курбаса, Л. Українки, Лісова (частково), Миру, Наливайка, Озерна, Подільська, Польова, Садова (частково), В.Стуса, Тернопільська, Хліборобна, Чубинського, Стрийська, Т.Шевченка, с.Глибочок, Івачів Долішній, Івачів Горішній, Довжанка, Анастазівка, Мишковичі, В. Лука, Миролюбівка, Лучка, Настасів, Хатки, Йосипівка, Мар’янівка, Біла, Чистилів, Плотича, Ігровиця
|селище Підволочиськ- вул. Морозенка, Незалежності, Івасюка, Франка, Залізнична, Д. Галицького, Тернопільська, А. Шептицького, Лисенка, Б. Хмельницького, Надзбручанська, Козацька, Шухевича, Соборна, Наливайка, Січ. Стрільців, Зелена, Грушевського, С. Бандери, Поповича, Сірка, Гончара, Петлюри, Корольова, Лісова, Миру, Квітова, Заньковецької, Князя Володимира, Тичини, Партизанська, Сагайдачного, Кривоноса, Коцюбинського, Л.Українки, Котляревського, 1-го грудня, Львівська, Стефаника, Мазепи, Курбаса, Довбуша, Сонячна, Героїв Крут, Перемоги, М. Чурай, Промислова, Дорошенка, с. Кам’янки, Богданівка, Галущинці, Мовчанівка, Росохуватець, Супранівка, Коршилівка, Клебанівка, Шевченково, Староміщина, Дорофіївка, Скорики, Медин, Климківці
|5.2. група/підгрупа
|Тернопільський район
|с. Байківці, Гаї Гречинські, Шляхтинці, Сабашиха, Лозова, Курники, Стегніківці, Дубівці, Гаї Шевченківські, Ступки, Бірки, Смиківці, Дичків, Красівка, Чернелів-Руський
|м. Підгайці – вул. Тараса Гунчака, Героїв УПА, Спасівська, Марцелівська, Гайдамацька, Шевченка, Поповича, Л. Українки, Боднарська, К.Сікорської, Кравецька, Майдан Незалежності, Галицька, Вузька, Рудницького,Стусв, Бережанська, Міцкевича, Замкова, героїв ЗСУ, Мізерного, Мазепи, Франка, Спортивна, Лисенка, Молодіжна, Шептицького, Злуки, Хмельницького, Горішня, Юрдика, Січових Стрільців, Марусі Богуславки, Чорновола, Коновальця, Сонячна, Федьковича, Нова, Лисенка, Яворського, Кравецька, Староміська, с. Мирне, Угринів, Галич, Сільце, Нові Голгочі, Мозолівка, Леонти, Голєндра, Марцелівка, Вербів, Голгочі, Волиця, Мужилів, Лиса, Рудники, Носів, Литвинів, Старий Литвинів, Раковець, Поплави, Степове, Сонячне, Новосілка, Почмайстрівка, Старе-Місто, Білокриниця, Юстинівка, Яблунівка, Угринів, Зарва, Мисколизи, Боків, Шумляни, Червень, Гнильче, Пановичі, Завалів, Середнє, Затурин, Загайці, х.Фурдія, х.Савинови, Вага, Бронгалівка, Михайлівка.
|м. Тернопіль
|Лепкого 2а, 2б, 4, 5А,7; Київська (крім буд.№2, 4, 8, 10 , 12,14,16; ), Морозенка, Корольова, Купчинського, Сахарова, Стуса, Петлюри, Б.Бойчуків 10, Самчука 12-32, Самчука-бічна, К.Цісик 41, 54, 54В, 54Г, 54Д, Коновальця (крім: кв. 1-32),15,17,18,23;), Балея, Безкоровайного, вул. Тарнавського ,36, 37, Яреми 9, 9А, Смакули 7, 7А,8, ТОВ “Теркурій-2”, ТРЦ “Подоляни”, ПП Маківський, ВАТ “Оріон”, Фабрика меблів “Нова”, АТ “Технологія”; Захисників України 5 (кв. 109-324); Злуки 39,41,43,51; Л. Гузара 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12; Тарнавського 2,4; 15 квітня 3б, 5, 7, 9; Київська 18; Д. Вишневецького 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12; В. Великого 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Л. Курбаса 2, 2б, 4, 6, 6Б; В. Симоненка 1, 3.