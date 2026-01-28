Графік світла для групи 4:1 та 4:2 на 28 січня на Тернопільщині
|4.1. група/підгрупа
|м. Тернопіль
|вул. Текстильна 20-28, Яреми 1-7, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Пелиха, Липницького, Протасевича 4-22, Л.Українки 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, Д.Галицького 1, 3, 5, 2-28(парні номера), Бандери 4-36, 62, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, Рєпіна 14, 14А, 16, 18, Коновальця,2, Довженка 15-19(непарні), Савури(непарні), Слівенська 3, Довбуша, Богуна, Піскова, Дорошенка, Монастирського 1-42, Стефаника, Чайковського, Мєшковського, Малишка, Глибока, Глиняна, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, пров.Дівочий, Деповська, Дністрянського, Підкови, Нова, Шагайди, Пулюя, Польова, Татарська, Шопена, Вояків дивізії “Галичина” 1-7, Торговиця 1, 3, 5, Замонастирського, пров. Замонастириський, Мостова, Мостова бічна, Стецька, Стрімка, Стадникової 16, 22-67, Шпитальна, Чернівецька 1-46, 63-64, Микулинецька 4-40, Подільська, Гребінки, Садова, пров. Садовий, Гайова (приватний сектор), Гайова-бічна, Руська 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченка 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острозького 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 35, 45, 51, 53, Липова, Шептицького 1, 1Б, 3А, 6, 23-38А, Кондитерська фабрика “ТерА”, Центральний Універмаг, частково центральна частина міста, ,бульвар Т. Шевченка 31Б, Багата, Мстислава, Валова 7, 9, 11, Сагайдачного 3, 5, 7, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Набережна бічна, Білецька, Броварна, пров. Броварний, пров. Холодний, Гніздовського, За Рудкою, пров. За Рудкою, Новий Світ бічна, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Головацького, Нечая, Котляревського, Транспортна, Межова, Ділова, Циганська,Кульчицької 8;Київська 6,6В,21,25; Овочева 1,1Г,7,9; Смакули 1,2,5;
|вул. Чернівецька 17,44А,48-62, 65, 66, 68, Микулинецька 41-115, пров. Микулинецький, Микулинецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, Верхня Підлісна, Студинського, Шкільна, пров.Шкільний, Ярмуша, Голубовича, Козацька, Гірняка, І.Гавдиди, Доли 9, Рост Метал, ТОВ “Модуль ІТП”, вул. Об’їзна – Метро, Об’їзна 29-Автосалон, Нова Пошта-Логістичний центр, ТОВ “Шредер”, Техінмаш, БРВ Україна, ТОВ “Істера”, “Світовид-Т”, “Тернпласт”, ТОВ “Ватра”, ПАП “Топільче”
|4.2. група/підгрупа
|Чортківський район
|м. Бучач – вул. Шкільна, площа Волі, Л.Українки, Агнона, С.Бандери, Лісова, М.Коцюбинського, Бариська, Молодіжна, Н.Яремчука, Лисенка, Квітнева, Кренична, Сосюри, Шевченка, Мулярська, Галицька Бічна, Маковея, М.Казимович, В.Великого, Просвіти, Заводська, Лепкого,Травнева, Чайківського, Замкова, 1 грудня, Вишнева, Стефаника, Бічна Бариська, Гаї, Хвильового, Польова, Олеся Гончара, Козацька, Стрілецька, Івасюка, Енергетична, Куліша, Миру, Матросова, Залізнична, Яврорницького, Довбуша, Грушевського, Хмельницького, Садова, Замкова бічна, Пушкіна, Святого Миколая, Камінна, Спадова, Руська, Водна, Середня, Підгаєцька, Тернопільська, Незалежності, Стуса,Сагайдачного, Винниченка, Галицька, Генерала Шухевича, Дорошенка, Коновальця, Теребовлянська, Шкільна, Калинова, Агнона, Баштова, Б.Хмельницького, Весела, Грушевського, Заводська, І.Франка, Леся Курбаса, Міцкевича, Підгаєцька, Пушкіна, Св.Миколая, Торгова, Бічна Б.Хмельницького, Бічна Вузька, Бічна Камінна, Бічна Сонячна, Бічна Шухевича, Вербова, Водна, Вузька, Гоголя, Довбуша, Камінна, Космонавтів, Млинарська, Некрасова, О.Кобилянської, Озерянська, Просвіти, Рильського, Руська, Сагайдачного, Середня, Січових стрільців, Сонячна, Спадова, Стрипна, Тичини, с. Підзамочок, Бариш, Вербятин, Бучацькі Гаї, Озеряни, х. Тисів, Підлісся, Пилява, Новоставці, Медведівці, Мартинівка, Пишківці, Трибухівці, х.Янівка, Войтехівка, Поперечки, Цвітова, Малі Заліщики, Ріпинці, Помірці, х. Занево, Соколів, смт. Золотий Потік, Сновидів, Возилів, Сокілець, Губин, Костільники, Миколаївка, Русилів, Скоморохи, Ліщанці, Рублин, Стінка, Космирин, Набережна, х.Рудка, Сокілець, Долина, Зубрець, Сороки, Жизномир, Новосілка, Дуліби, Жнибороди, Беремяни, Язловець, Броварі, Передмістя, Добре Поле, Киданів, Н.Петликівці, Матеушівка, х.Пушкарі, Бобулинці, Порохова, х.Гутишино, х.Баришка, С.Петликівці, Переволока, Осівці, Білявинці, х.Курдибанівка, Рукомиш, Заривинці, Звенигород, Зелена
|м. Тернопіль
|вул. Бродівська 44-60, Лук’яновича, Гріга, Поліська, Промислова, “Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”,”Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ “Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Опентек”, ТОВ “Водаленд”, ТОВ “Домобудівник”, ПАТ “ДПЗКУ” Тернопільський КХП, промисловий сектор по вул.Гайова, “Енергоконструкція”, “Рейв Техно”, “Інтеграл”, “Алтек”, “Ремпобуттехніка”, “Будіндустрія”