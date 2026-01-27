Як зберігати продукти під час відключень електроенергії – поради головної державної санітарної лікарки Тернопільської області Оксани Чайчук
Під час збройної агресії ₚосії в Україні потерпає енергетична інфраструктура, відтак в областях застосовуються аварійні та вимушені вимкнення електроенергії.
В умовах стабілізаційних і екстрених відключень електроенергії важливо вміти правильно зберігати продукти, щоб уникнути харчових отруєнь та зменшити втрати харчів.
У даному матеріалі разом з Оксаною Чайчук – генеральною директоркою ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», головною державною санітарною лікаркою Тернопільської області, нагадуємо ключові поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин .
Як зберігати продукти, коли холодильник не працює
У холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній морозилці — 24 години. Щоб зберегти продукти довше ніж 4 години:
• помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання;
• не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері – не вище -4℃.
Як перевіряти, чи не зіпсувалися продукти
Якщо маєте сумніви щодо свіжості їжі, просто викиньте її. Ніколи не куштуйте сумнівні страви, щоби перевірити їхню безпечність. Також дотримуйтесь таких порад:
• викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;
• якщо на продуктах у морозилці все ще є кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати в замороженому вигляді, коли відновиться електропостачання;
• якщо в холодильнику продукти мають температуру +4℃ або нижче, їх можна споживати.
Зберігання без холодильника
Зробіть запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хлібобулочні вироби, консерви, сезонні фрукти та овочі, сухофрукти тощо). Віддавайте перевагу продуктам з малим вмістом солі та цукру: солі має бути менше ніж 1 г, а цукру менше ніж 10 г на 100 г продукту.
Крім того:
• готуйте порціями на один-два рази, щоб не зберігати страви тривалий час;
• купуючи харчі, віддавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (яйця, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо);
• за морозної погоди охолоджені продукти також можна зберігати на балконі чи веранді;
• регулярно перевіряйте, чи не сплив термін придатності харчових продуктів, особливо тих, що мають короткий строк зберігання. Простроченого краще не вживати, навіть якщо воно пахне й виглядає нормально, оскільки в таких продуктах уже можуть непомітно розмножуватися небезпечні мікроорганізми.
Важливо дотримуватись таких гігієнічних вимог як миття рук перед тим, як брати продукти чи готувати їжу; ретельного миття овочів й фруктів, особливо якщо вживатимете їх сирими (для цього, на випадок відсутності водопостачання, також варто мати запас чистої бутильованої питної води промислового виробництва).