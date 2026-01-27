Як зберігати продукти під час відключень електроенергії – поради головної державної санітарної лікарки Тернопільської області Оксани Чайчук

В умовах стабілізаційних і екстрених відключень електроенергії важливо вміти правильно зберігати продукти, щоб уникнути харчових отруєнь та зменшити втрати харчів.

Під час збройної агресії ₚосії в Україні потерпає енергетична інфраструктура, відтак в областях застосовуються аварійні та вимушені вимкнення електроенергії.

У даному матеріалі разом з Оксаною Чайчук – генеральною директоркою ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», головною державною санітарною лікаркою Тернопільської області, нагадуємо ключові поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин

• не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері – не вище -4℃.

• помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання;

У холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній морозилці — 24 години. Щоб зберегти продукти довше ніж 4 години:

Як зберігати продукти, коли холодильник не працює

Як перевіряти, чи не зіпсувалися продукти

Якщо маєте сумніви щодо свіжості їжі, просто викиньте її.Ніколи не куштуйте сумнівні страви, щоби перевірити їхню безпечність. Також дотримуйтесь таких порад:

• викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

• якщо на продуктах у морозилці все ще є кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати в замороженому вигляді, коли відновиться електропостачання;

• якщо в холодильнику продукти мають температуру +4℃ або нижче, їх можна споживати.