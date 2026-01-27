21:53 | 27.01.2026
«Тернопільобленерго» більше не дає графіка відключень світла. Шукайте самі на їхньому сайті

Раніше споживачі користувалися загальним графіком і шукали свою підчергу та години відключень самостійно.

Відтепер у даному розділі доступна оновлена функція: достатньо ввести адресу — і система покаже підчергу, години відключень та відновлення електропостачання. Йдеться у повідомленні «Тернопільобленерго».

  • Це допоможе споживачам спланувати свій час та легше адаптуватися до тимчасових обмежень електропостачання, – йдеться у заяві АТ.
Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 28 січня на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
 
 

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

 
 

