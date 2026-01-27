«Тернопільобленерго» більше не дає графіка відключень світла. Шукайте самі на їхньому сайті

Відтепер у даному розділі доступна оновлена функція: достатньо ввести адресу — і система покаже підчергу, години відключень та відновлення електропостачання. Йдеться у повідомленні «Тернопільобленерго».

Раніше споживачі користувалися загальним графіком і шукали свою підчергу та години відключень самостійно.

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71