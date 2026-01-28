У Тернопільському терцентрі запрацювало відділення соціальної підтримки родин Героїв
Нещадовно у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) розпочало свою роботу відділення соціальної підтримки родин Героїв.
У відділенні працює 4 фахівці, які надають комплексну допомогу та підтримку родинам тернопільських захисників і захисниць. Зокрема, це:
- соціальна адаптація та супровід;
- індивідуальне консультування;
- організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій та інших заходів.
Відділення розташоване за адресою м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8 (1 поверх, кабінет 4).
Контактний телефон: +38 (067) 518 00 57
Разом — у турботі, вдячності та шані до подвигу наших Героїв