Фальсифікат у гаражах лікарні: на Тернопільщині викрито масштабну схему збуту підробленого алкоголю

Прокуратура Тернопільської області відкрила кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів організованою групою. Діяльність групи була припинена правоохоронцями, які викрили схему продажу фальсифікованих алкогольних напоїв без ліцензій та дозвільних документів.

Організатором схеми виявився мешканець одного з сіл Тернопільського району, який з березня 2025 року займався виготовленням сурогатного алкоголю з етилового спирту у підвалі свого приватного будинку. Після виготовлення продукції спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок та підроблені акцизні марки. Готовий товар зберігали у гаражах місцевої лікарні та підстанції швидкої допомоги, звідки розвозили по торгових точках області.

За інформацією слідства, група незаконно виготовила і збули близько 32 000 пляшок горілки, підробленої під відомі бренди. Сума збитків від продажу фальсифікату складає майже 2 мільйони гривень.

Вилучено майже 2 мільйони гривень збитків: під час понад 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили фальсифікат, обладнання для виготовлення алкоголю, автомобілі, чорнові записи та грошові кошти.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління ДВБ НПУ.